Yuri indica Jaquelline para a Roça e A Fazenda 15 tem embate de Sander e Alícia X com Márcia Fu

Eita, que a noite de terça-feira, dia 14, teve muito fogo no feno durante a formação da Roça em A Fazenda 15! Vários peões discutiram feio com Márcia Fu, mas quem teve um embate mais caloroso com a atleta foi Sander e Alicia, que levantaram a voz várias vezes durante a votação.

Por outro lado, o Fazendeiro Yuri Meirelles indicou Jaquelline para a berlinda e a biomédica não gostou nem um pouco da justificativa do influenciador.

Cezar Black estava com o Poder do Lampião e escolheu o poder branco para ficar com ele. O poder laranja, que consistia em dar 20 mil reais ao Fazendeiro na troca da indicação do roceiro, ele deu para Shay, porém, Yuri não aceitou o dinheiro e acabou indicando Jaqueline.

Em outro dado momento, quando Sander foi votar em Márcia Fu, ele aproveitou para defender a sua história de vida, falando sobre o vício em drogas que teve no passado.

- Ela desmereceu a minha história. Fiquei muito triste e magoado, disse Sander.

Márcia Fu ainda se defendeu, dizendo que o cantor conta história triste dentro da casa.

E o bate-boca continuou entre os dois.

E quem também protagonizou um verdadeiro embate com a atleta olímpica foi Alicia X, que chegou a gritar com a participante.

Alicia continuou justificando o seu voto em Márcia Fu, dizendo que a ex-jogadora de vôlei a desmerece.

E quem acabou ocupando o segundo banquinho da Roça foi mesmo Márcia Fu! Cezar Black que estava com o poder branco, indicou Lucas Souza para ser o terceiro roceiro, pois ele podia indicar um peão da baia. No Jogo do Resta Um, quem acabou sobrando foi Sander Mecca, que ocupou o terceiro baquinhoda Roça, e acabou vetando Márcia Fu da Prova do Fazendeiro que será realizada na quarta-feira, dia 15.

Portanto, Jaquelline, Márcia Fu, Lucas Souza e Sander estão Roça de A Fazenda 15!