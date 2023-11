Operação da Ecovias na véspera de feriado deixa motoristas revoltados

A Operação Comboio da Ecovias que entrou em vigor ontem às 14h e se estendeu até o fim da noite no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) gerou muita revolta entre os motoristas que desciam para o Litoral na véspera deste feriado de Proclamação da República. Geralmente, a ação começa quando o equipamento SCA (Sistema de Controle Ambiental) composto por estações meteorológicas instaladas ao longo do SAI, aponta uma visibilidade inferior a 100 metros.

Por conta da neblina, houve bloqueios durante o dia em alguns trechos da Rodovia Anchieta e também da Rodovia dos Imigrantes. Os comboios tinham, em média, de 20 a 30 km totais.

O Diário fez ontem a tarde o caminho para o Litoral visando encarar a realidade dos condutores, passando pela Rodovia dos Imigrantes – e sua praça de pedágio no km 32 – e pela Via Anchieta. “Ninguém aguenta mais Operação Comboio”, disse Maria Cristina Peres, moradora de Santos, que vem a Santo André três vezes por semana para visitar a mãe. “Saímos daqui e enxergamos perfeitamente, mas queriam mostrar serviço. Tenho direito de ir e vir, fora esse preço de R$ 35,30 que é abusivo”, disparou a motorista.

A idosa mostrou em seu celular mensagens que publicou nas redes sociais reclamando da operação realizada pela Ecovias. Maria Cristina ainda mostrou à nossa reportagem um post da concessionária no Instagram publicado em 27 de outubro, feito com base em uma tendência da internet, que transformava locais em desenhos animados. Na mesma publicação, motoristas reclamam de problemas como buracos, congestionamentos e preços do pedágio. Uma das seguidoras da página comentou na publicação: “Só faltou colocar o comboio insuportável promovido quase diariamente”,

O cenário durante o comboio era de espera, sendo que motoristas desciam dos veículos devido à demora de liberação do congestionamento. Enquanto alguns conversavam, outros aproveitavam o espaço aberto para fumar e esticar as costas. Com poucas informações, os condutores perguntavam à equipe de reportagem o que estava acontecendo.

Foi o caso de Wilson Ferreira, 60 anos, motorista que esperava na fila de carros em um dos pedágios sentido litoral. Ele contou que viaja com seu motorhome e estava indo para o Litoral. Mesmo cruzando diversos pedágios em suas inúmeras viagens, disse ainda não ter visto algo parecido como a espera desta terça-feira, principalmente naquele em que ele diz ser o “pedágio mais caro que já paguei”.

Durante a operação, a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária trabalham em conjunto. A Operação Comboio é iniciada com a interrupção do tráfego e a concentração de veículos para serem conduzidos em conjunto por viaturas de tráfego da Ecovias e da Polícia, com uma velocidade em média de 40Km/h até o local onde as condições de visibilidade permitam que os usuários sigam viagem.

Em nota, a Ecovias afirma que Operação Comboio é realizada desde 1997, época em que o SAI ainda era administrado pela Dersa, e ressalta o funcionamento da operação sentido Litoral. No sentido São Paulo, a empresa diz que “como não há um local adequado para realizar o represamento dos veículos, os usuários são avisados por meio de sinalização luminosa com piscantes em amarelo sobre o limite de velocidade em vigor – no caso, 40km/h”.