Palavra do Leitor - 15 de novembro de 2023

Guerra do IPVA – 1

Se outras prefeituras da região seguirem o exemplo de São Bernardo, que decidiu devolver 40% do IPVA (Política, 13 de novembro) para motoristas que transferirem seus veículos para a cidade, como forma de aumentar a arrecadação nos primeiros meses do ano, no fim das contas nenhuma delas vai sair ganhando. Pelo menos não no montante que acham que vão engordar seus cofres adotando uma verdadeira guerra fiscal. Afinal, um sai daqui e vai pra lá, e outro sai dali e segue para acolá. Ou seja, será um verdadeiro jogo do perde-perde.

Apolinário dos Anjos Costa

Santo André

Guerra do IPVA – 2

Tem um ditado que diz que se alguém lhe der um limão, faça com ele uma limonada. A ideia do prefeito de São Bernardo, de devolver 40% do IPVA para veículos licenciados naquela cidade, não é totalmente estapafúrdia se levarmos em consideração que esse benefício poderia ser estendido a todas as cidades da região e não só no primeiro ano. Que tal o Consórcio Intermunicipal levantar essa bandeira?

Vanderlei Retondo

Profissão professor

A educação brasileira, considerada de segunda classe, caminha para a terceira sem que nada tenha sido feito. Professores mal formados produzem alunos piores. Se no presencial os professores não melhoraram em nada, imagine na EAD. Como é possível que tenha aumentado em 700% os cursos acadêmicos? Basta verificar a proliferação de faculdades. Excelente negócio para os donos, porém os cursos evidenciam a baixa qualidade e a evasão de alunos. Professores que hoje estão aposentados formaram os homens que dirigem este País, com exceção de um que nunca gostou de ler. Ironias à parte, o grupo Todos pela Educação já vem pelo menos há uns 20 anos apontando caminhos. E de que adianta? Quem se importa? Investir na formação dos professores é fundamental, mas no Brasil isso continua no plano das ideias. Enquanto isso estamos diante de resultados medíocres. Esse estado de coisas contribui para pagar mal os professores que formam mal seus alunos. E assim vamos: o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende e os governos fingem que pagam. Esse é o Brasil que nossos políticos querem. Gente que não lê, não pensa, não argumenta, mas aceita pagar seus representantes com salários milionários e sem cobrança. Tudo errado neste País. Uma vergonha.

Izabel Avallone

Capital

Enel – 1

Enel e Prefeitura de São Paulo são ambas culpadas pelos problemas que prejudicaram a população após o recente vendaval que atingiu a cidade e outros municípios. A Enel tem que ressarcir os prejuízos causados pela falta de luz e seus estragos. Já a empresa devia entrar com um processo contra a Prefeitura por não ter feito um trabalho de controle e fiscalização da situação em que se encontram as árvores da cidade.

Tania Tavares

Capital

Enel – 2

E não é que no dia em que o presidente da Enel iria depor na CPI que investiga as falhas da concessionária a luz faltou na Assembleia? Piada pronta.

Soraia C. Pêra

São Bernardo

CV

Era só o que faltava! A líder do grupo criminoso CV (Comando Vermelho), Luciane Farias, com livre e absurdo acesso, visita o Ministério da Justiça. E bem recebida e feliz tira foto ao lado de Rafael Velasco, secretário do ministro Flavio Dino. Típica esculhambação federal! Que parece continuar após gestão desastrosa de Jair Bolsonaro, que recebia sem cerimônias sua perigosa milícia no Planalto, com direito até de planejar um golpe de Estado. Portanto, a palavra está com falastrão e improdutivo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), para explicar como ocorre esse liberou geral de entrada de gente reconhecidamente criminosa no Planalto. E o Lula, urgentemente, ter a dignidade institucional de mostrar o olho da rua a seu ministro.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)