Na China, produção industrial e vendas no varejo aceleram em outubro, acima das expectativas

A produção industrial da China subiu 4,6% em outubro ante igual mês do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país. O resultado marca uma aceleração após alta de 4,5% em setembro e supera expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento de 4,3%.

As vendas no varejo chinesas avançaram 7,6% na mesma base comparativa, também acima das projeções do mercado, que apontavam elevação de 7,0%. Em setembro, o incremento havia sido de 5,5%.

Já os investimentos em ativos fixos cresceram 2,9% entre janeiro e outubro, frente à alta de 3,1% nos primeiros três trimestres de 2023.

A taxa de desemprego urbana, por sua vez, ficou inalterada em 5,0% no mês passado, disse a NBS.

