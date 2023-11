Gabarito oficial do Enem revela respostas de questões sobre agronegócio e competitividade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou no período da noite da terça-feira, 14, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com as respostas de todas as questões, incluindo as perguntas que abordaram o agronegócio e a competitividade econômica e que foram alvo de críticas.

A questão especificamente sobre o agronegócio dizia que, no Cerrado, o "conhecimento local" está subordinado "à lógica do agronegócio" e que o "capital impõe conhecimentos biotecnológicos", que trazem consequências negativas para a população do campo.

O trecho faz parte de um artigo que foi publicado na Revista de Geografia da Universidade Estadual de Goiás.

De acordo com os elementos descritos no texto, a respeito da territorialização da produção, o candidato tinha as seguintes opções para assinalar:

- A - cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida.

- B - descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para a exportação.

- C - desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador.

- D - desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador.

- E - assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção.

A resposta correta divulgada pelo Inep nesta terça-feira é A: "cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida".

Em outra questão, relacionou-se a competitividade na economia à pratica de dumping. O texto selecionado é da autoria do geógrafo Milton Santos, premiado internacionalmente e morto em 2001, no livro Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência universal.

A prática de dumping - quando se baixa o preço deliberadamente para eliminar a concorrência - é condenada pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

Entre as opções para assinalar como uma "prática econômica considerada moralmente condenável", os estudantes tinham:

- A - Adoção do dumping comercial.

- B - Fusão da função administrativa.

- C - Criação de holding empresarial.

- D - Limitação do mercado monopolista.

- E - Modernização da produção industrial.

A resposta correta divulgada pelo Inep é A: "adoção do dumping comercial".

Em reação a essas perguntas, a Frente Parlamente do Agronegócio, que possui 347 congressistas, chegou a pedir a anulação de questões da prova.

A anulação foi descartada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame.

O presidente do Inep, Manual Palácios, disse que os itens foram elaborados por professores externos ao governo e selecionados em gestões passadas.

Segundo o presidente do Inep, as questões que constam no Enem deste ano foram produzidas ainda na gestão Jair Bolsonaro (PL).

As questões do Enem são elaboradas por professores externos ao Ministério da Educação (MEC) e depois pré-testadas para verificar a escala de dificuldade, capacidade de diferenciar os níveis dos candidatos e probabilidade de acerto ao acaso.

Um dos problemas recorrentes do Enem é a baixa quantidade de perguntas no banco de itens do exame, o que muitas vezes leva ao uso de questões que não passaram por essa calibragem.