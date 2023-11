MC Daniel e Yasmin Brunet se conheceram na casa de Virgínia Fonseca

O amor está no ar ou não? Embora o funkeiro MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet insistam em chamar de amizade o que vivem atualmente, o romance entre os dois pombinhos parece estar cada vez mais evidente.

Além das frequentes aparições juntos e de todos as interações feitas através das redes sociais, agora os dois também trocam declarações, como fez o funkeiro em uma publicação recente, segundo o colunista Leo Dias.

Em seu site, o jornalista afirmou que, no último sábado, dia 11, o MC teria compartilhado uma foto com a modelo durante a gravação do DVD da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Ainda mais, indicou que Daniel escreveu sobre o desejo de conquistar o mundo ao lado da modelo.

Não precisa me dar o mundo, só vem comigo na caminhada que nós dois conquistamos ele juntos!, dizia a legenda da publicação de Daniel, segundo Leo Dias.

Ainda segundo o colunista, Yasmin e o cantor conversaram com ele durante a gravação do DVD dos sertanejos e contaram que se conheceram na casa da influenciadora Virginia Fonseca.

- Fui chamado para fazer um show e a gente se conheceu lá. Pensei que ela [Yasmin] fosse uma pessoa mala por ser muito bonita e sermos de mundos distintos, não consegui falar com ela pessoalmente, mas ela é gente boa pra caraca, revelou o funkeiro ao titular do portal LeoDias.