Morando força nas pautas antirracistas

Desde que foi acionado na ONU (Organização das Nações Unidas) por falta de promoção de políticas de valorização dos negros em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) tem tentado passar outra imagem. De uma hora para a outra, incluiu a pauta racial em seus discursos e atos de governo. Porém, o real pensamento mora nos detalhes. Na semana passada, Morando recebeu o rei Tchogolola Tchongonga Ekuikui VI, do reino do Bailundo, que fica no Sul de Angola. Ele liderou passeio pela Chácara Silvestre – de onde tem despachado diariamente – ao lado do secretário de Cultura, o vereador licenciado Fran Silva (PSD). Porém, esqueceu-se de levar pessoas pretas que trabalham em seu governo. A comitiva de São Bernardo foi formada somente por pessoas brancas, majoritariamente homens. “O rei quis conhecer a nossa cidade depois que soube das políticas públicas que adotamos contra o racismo”, escreveu Morando, em suas redes sociais. O rei, entretanto, só não conheceu pessoas negras que trabalham na gestão tucana.

Incômodo

Uma das pessoas mais incomodadas com a agenda do rei Tchogolola Tchongonga Ekuikui VI foi a secretária adjunta de Cultura, Lígia Ramos. Negra, ela já deu lugar ao vereador Fran Silva (PSD) no começo do ano por causa de composição política. Agora, tem ficado de escanteio em praticamente todas as agendas culturais, inclusive nas pautas raciais. Ela encaminhou mensagens a interlocutores do prefeito Orlando Morando (PSDB) sem esconder a chateação com os fatos.

Caso de polícia – 1

A pré-campanha do presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), deve registrar Boletim de Ocorrência para investigar mensagens que circularam em WhatsApp no fim de semana em Diadema que davam conta que o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), cogitava demiti-lo – a informação falsa tinha o logo do jornal O Estado de S.Paulo.

Caso de polícia – 2

Taka, que é pré-candidato a prefeito de Diadema, disse que “tiveram a ousadia de fazer montagens de matérias que nunca existiram, só para tentar enganar o povo. Coisa de profissionais do crime. Mas as medidas judiciais já foram tomadas e esses delinquentes responderão na Justiça”. “Não se enganem: quem gosta de criar taxa é o PT. Em Diadema, por exemplo, criaram a taxa do lixo, que tanto dificulta a vida dos moradores e dos comerciantes da nossa cidade. Não me medirão pela sua régua. Meu grupo político e eu seguiremos trabalhando e não vamos nos intimidar com as fake news produzidas na calada da noite. Seguiremos, de cara limpa, lutando contra a taxa do lixo criada e cobrada pelo governo do PT de Diadema e exigindo a retomada das obras que estão paradas, por atraso nos pagamentos.”

Nova direção

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) divulgou a lista dos eleitos para o conselho superior da magistratura paulista - a posse acontece no ano que vem. O presidente será o desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, que terá apoio dos desembargadores Artur Cesar Beretta da Silveira (vice-presidente), Francisco Eduardo Loureiro (corregedor-geral), Heraldo de Oliveira Silva (presidente da seção de Direito Privado), Ricardo Cintra Torres de Carvalho (presidente da seção de Direito Público) e Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha Filho (presidente da seção de Direito Criminal).

Posse

Primeiro suplente de vereador do PTB de Santo André, doutor Cristiano Schroeder tomou posse na Câmara andreense. Ele fica no lugar do vereador Lucas Zacarias (PTB), que tirou licença temporária do mandato. No discurso de posse, criticou o PT e defendeu a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), elogiando particularmente o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL).