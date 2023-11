Filho de Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre acidente do pai: - Teve um pequeno sangramento interno na cabeça

Carlos Alberto de Nóbrega está na UTI do Hospital Sírio-Libanês após sofrer um acidente doméstico e bater a cabeça no último sábado, dia 11. As informações são do Fofocalizando.

De acordo com o programa, que conversou com Marcelo de Nóbrega, o humorista teve um pequeno sangramento na cabeça, trincou a costela e está sentindo muita dor.

- Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor, contou ao programa.

Marcelo também tranquilizou os fãs e já deu uma previsão de alta:

- Se Deus quiser, quinta-feira - dia 16 - ele já recebe alta, se tudo correr bem.