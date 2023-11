Luiza Brunet desabafa após ter acordo em banco exposto: Paguei e sigo minha vida sem prejudicar ninguém

A modelo Luiza Brunet, de 61 anos de idade, teve que pedir um acordo com o banco para quitar dívida de mais de 646 mil reais em seu cartão de crédito. A informação é da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Segundo o colunista, o processo estava em aberto na Justiça do Rio de Janeiro desde junho, mas Luiza conseguiu concluir o pagamento da pendência depois de negociar um desconto, de acordo com o advogado de modelo.

O jornal Estadão teve acesso ao processo detalhou mais: a modelo se propôs a pagar duas parcelas em julho, à vista. A primeira, de 340 mil reais, referente ao valor de acordo entre as partes. Já a segunda, de 27 mil reais, em respeito à remuneração do advogado da parte vencedora do processo.

A mãe de Yasmin Brunet se pronunciou por meio de uma nota nas redes, e nela disse que sempre cumpriu com suas obrigações e ficou surpresa com a notícia - de sua dívida - divulgada para a imprensa. E escreveu mais:

Não vou falar aqui do absurdo que é o Banco Bradesco descumprir o direito que todos os correntistas têm ao sigilo bancário. De uma forma ilegal o que a instituição financeira fez foi mostrar que sou uma pessoa comum. Que tenho momentos bons e outros não tão bons.

A modelo, que voltou recentemente às passarelas, continuou o desabafo com uma reflexão:

Quero falar sobre resiliência. Porque mesmo em momentos difíceis me levantei e segui meu propósito de vida. Segui ajudando as pessoas como posso, sem me importar com os meus problemas. Quero falar sobre os juros imorais que são cobrados diariamente de milhões de cidadãos. Alguns, infelizmente, não têm a oportunidade que tive de discutir e pagar o valor correto. Essa situação pela qual milhões passam diariamente, destrói famílias, acaba com vidas, fecha empresas, extermina sonhos.

E concluiu que não tem vergonha de nada, pois agora não deve mais nada à instituição. E criticou:

Aqueles que buscaram essa história, para tentar atingir minha imagem é que têm que se envergonhar do que fizeram.