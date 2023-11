Rihanna esbanja glamour em look all black para jantar nos Estados Unidos

Ela sabe que é poderosa! Rihanna não poupou glamour ao se vestir para um jantar nos Estados Unidos. A dona da Fenty Beauty decidiu usar um look all black, que continha um sobretudo em couro para finalizar e dar aquele estilo! Além dos brincos cheios de diamantes e a maquiagem que só complementou o que já estava perfeito.

A cantora está afastada da indústria musical desde 2016, mas reapareceu para se apresentar na final do Super Bowl no início de 2023. E na mesma semana, surpreendeu a todos noticiando que estava grávida de seu segundo filho com o rapper ASAP Rocky, com quem está junta desde 2020.

Mesmo estando há tanto tempo sem lançar algo novo, musicalmente falando, a empresária acumula um patrimônio líquido de mais de 1,4 bilhão de dólares - quase 7 bilhões de reais -, de acordo com a Forbes. E com esse tanto de dinheiro, Rihanna leva uma vida tranquila ao lado de ASAP e seus dois filhos, RZA, de um ano de idade, e Riot, de três meses de vida.

Enquanto Rihanna se esforça para ficar longe dos holofotes, o rapper se envolveu em uma recente polêmica: ele foi acusado de porte de arma ilegal em Los Angeles. Além de diversos rumores terem surgido sobre uma suposta traição à cantora.

De acordo com o DailyMail, o casal vive em uma mansão de mais de 67 milhões de reais, em Beverly Hills. Quanto poder e dinheiro, né?