Courteney Cox fala pela primeira vez sobre a morte de Matthew Perry e conta qual foi sua cena favorita de gravar com o ator de Friends

Aos poucos, os atores de Friends estão se pronunciando pela primeira vez sobre a morte do colega de elenco Matthew Perry. Nesta terça-feira, dia 14, após Matt LeBlanc se despedir do intérprete de Chandler Bing, foi a vez de Courteney Cox homenagear Perry, que foi encontrado morto na hidromassagem em 28 de outubro deste ano.

Nas redes sociais, Cox publicou um vídeo da cena em que sua personagem se envolveu romanticamente com Chandler, vivido por Matthew, e contou que foi sua cena favorita de gravar com o ator. Na legenda, escreveu:

Sou tão grata por cada momento que tive contigo, Matty, e sinto a tua falta todos os dias. Quando você trabalha com alguém tão próximo como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que gostaria de poder compartilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos. Para dar um pequeno resumo, Chandler e Monica deviam ter um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, tornou-se o início da sua história de amor.

Courteney ainda entregou uma curiosidade sobre a gravação da cena:

Antes de começarmos a filmar, ele [Matthew Perry] sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele, frequentemente, fazia essas coisas. Ele era engraçado e era gentil.