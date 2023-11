Ator da Netflix é diagnosticado com tumor cerebral e marca cirurgia de retirada

O ator da plataforma de streaming Netflix, Barton Cowperthwaite, de 31 anos de idade, descobriu recentemente estar com um glioma de estágio dois. Depois de compartilhar a notícia em suas redes sociais, o ator e dançarino criou conta no GOFundMe, uma plataforma para arrecadação de dinheiro, e, nesta terça-feira, dia 14, atualizou os fãs sobre o tratamento.

Apesar de já estar em um tamanho considerável, o único tratamento disponível para o tumor cerebral, neste momento, é uma cirurgia. Depois de conversar com cirurgiões de diferentes hospitais, Barton Cowperthwaite revelou ter marcado o procedimento para a próxima terça-feira, dia 21.

- Eu só queria começar dizendo muito obrigado. Estou absolutamente emocionado com o amor e o apoio. É algo pelo qual serei grato até o fim dos tempos. Ontem, tivemos um grande dia, começou falando em um vídeo compartilhado através de suas redes sociais.

- Todos os cirurgiões com quem nos encontramos foram absolutamente incríveis. E não acho que haja escolha errada. Todos eles podem fazer cirurgias incríveis. E sou muito grato por ter tido opiniões de todos esses principais neurocirurgiões, continuou.

Ainda de acordo com Barton, o plano de tratamento após a cirurgia dependerá do resultado patológico do tumor.

- Decidimos fazer a cirurgia daqui a uma semana na NYU Langone, com o Dr. John Galfinos. Não teremos uma ideia real de como será meu programa de recuperação e tratamento até que o resultado da patologia chegue após a cirurgia, explicou.

Ao finalizar, comemorou:

- Essencialmente, eles terão que remover o tumor da minha cabeça e depois fazer testes e diagnósticos no tecido para determinar se é um glioma de grau 2 ou grau 3. E, então, uma vez que entenderem o que é o tumor, isso determinará se faço quimioterapia, radioterapia e tudo mais. A cirurgia é daqui a uma semana. Aqui vamos nós!