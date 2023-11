Converter MOV para MP4 grátis: Confira as melhores opções

Seja para baixar vídeos ou rever arquivos antigos, não é incomum encontrar problemas de compatibilidade no momento de utilizar seus clipes. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet sobre como converter MOV para MP4 grátis, verá que existem diversas ferramentas disponíveis para concluir esta ação.

Justamente pela variedade de opções de conversores de vídeo, vale a pena conhecer os recursos e características dos softwares que mais se destacam antes de escolher o ideal para o seu caso. Confira a lista abaixo.

Movavi Video Converter

Embora conte com uma versão disponível para compra, o Movavi Video Converter pode ser baixado gratuitamente pelo site oficial. Por ser um conversor de desktop, suporta mais de 180 formatos de áudio e vídeo e promete ser mais rápido que a concorrência.

O software atende a todos os tamanhos de arquivo e conta com 70 milhões de usuários em 190 países. Seu manuseio é simples e, após o download, as conversões podem ser finalizadas em poucos cliques.

Também é possível converter os conteúdos para modalidades portáteis, como Ipod, Iphone e BlackBerry, além de fazer pequenos ajustes no arquivo, como cortar e aplicar filtros.

Disponível para: Windows e Mac

Recursos: Conversão de vídeos, áudios e imagens, redução de arquivos sem perda de qualidade e ferramentas básicas de edição

Prós: Diversidade de formatos disponíveis, fácil manuseio e recursos extras

Contras: É possível baixar gratuitamente apenas a versão teste do programa

Download: https://www.movavi.com/pt/videoconverter/

DivX

O DivX é uma boa escolha para quem deseja converter vídeos. Na versão gratuita, é possível reproduzir os formatos de vídeo mais populares (como MKV, HEVC e MP4) em até 4K.

Trata-se de um software que permite, por exemplo, a transmissão de mídia do computador para a TV em alta qualidade. Além disso, há como criar e reproduzir vídeos com múltiplas faixas de áudio e legendas em diversas configurações.

Disponível para: Windows e Mac

Recursos: Conversão de vídeos nos principais formatos, além de criação, transmissão e reprodução em dispositivos

Prós: Fácil manuseio; reprodução de vídeo de alta qualidade em até 4K

Contras: Alguns recursos estão disponíveis somente na versão Pro, como importar vídeos do Google Drive e do Dropbox

Download: https://www.divx.com/en/software/divx/

Format Factory

Outra opção interessante para quem precisa de um programa para converter vídeos é o Format Factory, capaz de modificar o formato de praticamente todo tipo de extensão de vídeo.

Embora a ferramenta também trabalhe com recursos para imagens e áudios, com toda certeza o maior foco está nos vídeos. Afinal, é possível realizar edições simples, além de alterar as proporções de tela e proporcionar a leitura por dispositivos móveis.

Disponível para: Windows e Android

Recursos: Conversão de vídeos, áudios e imagens; suporte para edição básica

Prós: Conta com uma infinidade de formatos, é reconhecido mundialmente e está disponível para Android

Contras: O passo a passo para a conversão não é muito intuitivo, alguns recursos não são encontrados facilmente na interface e não há versão para Mac

Download: https://format-factory.softonic.com.br/download (Windows)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keerby.formatfactory&pli=1 (Android)

Any Video Converter

Uma das principais vantagens do Any Video Converter é a capacidade de fazer qualquer tipo de conversão sem prejudicar a qualidade do vídeo. Mais de 100 formatos são suportados pelo software.

Fazer cortes de vídeo, excluir partes indesejadas e até mesmo girar a imagem estão entre os recursos disponíveis gratuitamente no programa.

Disponível para: Windows e Mac

Recursos: Conversão de vídeos, áudios e imagens, criação de GIFs e edição básica de vídeos

Prós: Vários recursos em um único software; conversão eficiente

Contras: A possibilidade de download de arquivos em resoluções a partir de 1080p só está disponível na versão Pro

Download em: https://www.any-video-converter.com/en8/for_video_free/

Convertio

Diferentemente das outras opções da lista, o Convertio possibilita a mudança de formato de vídeos de forma online. Para quem deseja converter MOV para MP4 grátis e de forma rápida, esta é uma excelente opção.

Mais de 300 formatos são suportados pelo site. Para concluir a conversão, basta soltar seus arquivos na página, escolher um formato de saída e clicar no botão “Convert”. A ferramenta promete que o processo seja concluído em menos de 2 minutos.