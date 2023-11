Mesmo sem ser convidado para festa, Príncipe Harry aparece em homenagem ao Rei Charles III

Apesar de não ter sido convidado para a festa de celebração dos 75 anos de idade do seu pai, Rei Charles III, o Príncipe Harry apareceu no vídeo que homenageia o monarca. A conta oficial da Família Real no Instagram publicou um vídeo recheado de fotos da vida no monarca, que faz aniversário nesta terça-feira, dia 14.

A primeira aparição do príncipe foi na foto do dia em que saiu do hospital depois que nasceu, em 1984, no colo de sua mãe, a Lady Di. Já o segundo clique é de Harry jovem, correndo pelas encostas durante uma viagem de esqui com o Rei. E em outra, aparece os dois sorrindo em um evento real no ano de 1996.

Na legenda, o perfil escreveu:

Desejando a Sua Majestade, o Rei, um feliz aniversário de 75 anos.

Segundo a BBC, espera-se que Harry pelo menos ligue para desejar um feliz aniversário ao pai, mesmo que ele não compareça a nenhuma das festividades.