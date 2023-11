Estudante de 8 anos morre de meningite em Diadema

Um estudante de 8 anos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Anita Catarina Malfatti, de Diadema, faleceu no domingo (12) de meningite meningocócica. A Prefeitura confirmou a causa da morte, após receber na segunda-feira (13), o laudo de análise laboratorial, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz.

Antes da confirmação da doença, a administração informou que os profissionais de saúde e de educação adotaram procedimentos necessários, de acordo com o protocolo, e orientaram os demais pais e responsáveis de estudantes do convívio da criança sobre a forma de prevenção da doença.

“Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, foi realizada, nesta terça-feira (14), quimioprofilaxia nos alunos da mesma sala de aula, e em parentes próximos durante a internação da criança”, pontuou o Paço.

No caso de meningite, a quimioprofilaxia é feita com antibiótico específico para contactantes próximos e não imunizante.

Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde solicitou que fossem apresentadas as carteiras de vacinação, para verificar se há atraso no esquema vacinal e, nesse caso, para atualização.

As carteiras de vacinação de quem levou o documento já foram verificadas e os demais deverão comparecer a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência.

A vacina contra a meningite está disponível na rede municipal de Diadema. “A secretaria de Saúde reforça a necessidade de os responsáveis levarem crianças e jovens, dentro do prazo do calendário oficial, para receberem as doses”.