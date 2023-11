Luísa Sonza nega que áudio usado em canção foi do término com Chico Moedas: - É de uma coisa muito antiga

Se pronunciou! Luísa Sonza está divulgando o seu novo álbum Escândalo Íntimo e alguns detalhes chamaram atenção dos seus fãs, como um áudio usado na canção Interlúdio - De Amor.

Em suas redes sociais, Luísa abriu a famosa caixinha de perguntas e acabou sendo questionada sobre a gravação que aparece em determinado momento da música, em que ela chora muito e termina um relacionamento. Com a repercussão alguns internautas acabaram ligando o áudio com o fim do namoro com Chico Moedas.

Esse é um áudio original de um término que eu tive. Já vi que tem um monte de gente falando que é desse meu último relacionamento... Pelo amor de Deus! Para começar, eu não ia chorar daquele jeito, né? Porque já deixei muito claro os motivos desse último, iniciou.

E continuou:

- É de uma coisa muito antiga e é um áudio que me tocou muito um tempo depois que eu ouvi e eu quis colocar de alguma maneira nesse álbum porque é um Escândalo Íntimo (nome do álbum). Eu estava namorando e esse áudio já existia no álbum.