Natal da Disney tem festas especiais em dois parques

A temporada de Natal da Disney World, em Orlando, teve início na semana passada com diversas celebrações. Em 2023, o evento está mais emocionante do que nunca, com diversas novidades.

Entre elas, destaca-se a Disney Jollywood Nights, evento noturno que ocorrerá no Hollywood Studios em algumas noites selecionadas de novembro e dezembro.

A celebração segue a mesma linha da tradicional festa de Natal Mickey’s Very Merry Christmas Party, realizada anualmente no parque Magic Kingdom, mas com uma proposta inovadora.

Natal na Disney World, em Orlando – 2023

A influencer Carolina Grabova no lançamento dos eventos de Natal da Disney

A influenciadora Carolina Grabova, que mora em Orlando, participou do lançamento da Jollywood Nights e conta neste post todos os detalhes a respeito das festas de Natal da Disney World em 2023, tanto no Magic Kingdom quanto no Hollywood Studios.

Disney Jollywood Nights, no Hollywood Studios

Jollywood Nights, no Hollywood Studios

A Disney Jollywood Nights é um novo evento noturno realizado em noites selecionadas de novembro e dezembro de 2023 no parque Hollywood Studios. Durante a celebração, é possível experimentar uma festa de Natal diferente, com um toque de glamour que transporta todos para a era dourada de Hollywood.

Fora isso, a Jollywood Nights inclui um espetáculo de fogos de artifício, entretenimento especial, opções gastronômicas e bebidas exclusivas para compra.

Para quem é a Jollywood Nights

A Jollywood Nights é direcionada, principalmente, ao público adulto. Crianças, no entanto, são bem-vindas.

O que usar durante a Jollywood Nights

Trajes natalinos de época ou roupas vintage que celebrem o glamour de Hollywood.

Quais são as atrações da Jollywood Nights

Foram introduzidas novas experiências para a Jollywood Nights, oferecendo aos visitantes uma variedade de opções de entretenimento exclusivo. Aqui estão elas:

Jingle Bell, Jingle BAM!

A Jollywood Nights marca o retorno do espetáculo de projeções e fogos de artifício Jingle Bell, Jingle Bam! O show noturno não era apresentado desde 2019 e, agora, é uma atração exclusiva da festa. Horário: 00h30

Disney Holidays in Hollywood

Este show criado especialmente para a Jollywood Nights traz à tona o glamour dos especiais de fim de ano da televisão. O espetáculo é apresentado pelos Muppets Caco e Miss Piggy. Você poderá desfrutar de números musicais com a participação das princesas Bela e Tiana, e o destaque do espetáculo é uma empolgante apresentação de dança liderada por Mickey e a Minnie. O show ocorre no Theater of the Stars no Sunset Boulevard. Horários: 20h45, 21h45, 22h45 e 23h45

What’s This? Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Sing-Along

Cante algumas das músicas do filme O Estranho Mundo de Jack neste show. Durante a apresentação, você terá a oportunidade de ver os personagens Jack Skellington e Oogie Boogie. O espetáculo acontece no Hyperion Theater. Horários: 20h30, 21h30, 22h30 e 23h30

Holiday Fiesta en la Calle

Uma festa de rua que ocorre na Commissary Lane, celebrando a cultura latina por meio de música e decoração. Você também encontrará sabores latinos em comidas e bebidas especiais no restaurante ABC Commissary Lane.

Jazzy Holidays

O restaurante Hollywood Brown Derby se transforma em um lounge de jazz durante a Jollywood Nights, oferecendo um menu exclusivo. Como a capacidade é limitada, é preciso fazer reserva por meio do aplicativo My Disney Experience.

Twilight Soirée at the Tip Top Club

Na saída da atração Torre do Terror, você encontrará um bar com música ao vivo.

Quais personagens participam da Jollywood Nights

Veja quais personagens encontrar em cada área durante o evento.

Animation Courtyard

Mickey

Minnie

Pato Donald

Margarida

Pateta

Pluto

Echo Lake

Powerline Max

Phineas e Ferb

Tico e Tec

Pixar Plaza

Edna Mode

Frozone

Quais atrações ficam abertas na Jollywood Nights

Uma das melhores experiências das festas especiais da Disney é a possibilidade de ir às atrações com filas reduzidas. Veja as que funcionarão durante as Jollywood Nights no Hollywood Studios:

Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith

The Twilight Zone Tower of Terror

Mickey & Minnie’s Runaway Railway

Slinky Dog Dash

Toy Story Mania!

Alien Swirling Saucers

Millennium Falcon: Smugglers Run

Star Wars: Rise of the Resistance (apenas com fila virtual reservada por meio do app My Disney Experience)

Star Tours

Quais são as comidas e bebidas especiais da Jollywood Nights

As opções de comida na festa são direcionadas, principalmente, aos adultos, com pratos sofisticados como ostras Rockefeller, pato ao molho de laranja e uma seleção de frios de alta qualidade disponíveis para compra. Além disso, o cardápio oferece diversas bebidas alcoólicas.

Dias e horários da Jollywood Nights

Os eventos de Jollywood Nights foram programados em 10 datas específicas, que começaram em 11 de novembro e vão até 20 de dezembro.

Com o ingresso da festa (que é vendido à parte da entrada regular do Hollywood Studios), você poderá participar do evento entre 19h e 00h30.

As datas em que a Jollywood Nights foi e ainda será celebrada em 2023 são:

Novembro : 11, 18, 20, 27, 29.

: 11, 18, 20, 27, 29. Dezembro: 4, 6, 16, 18, 20

Quanto custa o ingresso da Jollywood Nights

Os preços dos ingressos variam de US$ 159 a US$ 179 por pessoa. O acesso a Jollywood Nights requer a compra de um ingresso adicional ao tíquete regular do Hollywood Studios (veja aqui como fazer reserva para entrar nos parques da Disney).

O que inclui o ingresso do Jollywood Nights

Acesso a atrações com capacidade reduzida

Shows e entretenimento exclusivos

Photopass

Enfeite de Natal comemorativo (enquanto estoque durar)

Mickey’s Very Merry Christmas Party, no Magic Kingdom

Mickey's Very Merry Christmas Party, no Magic Kingdom

Mickey’s Very Merry Christmas Party é a festa de Natal mais tradicional e mágica da Disney World. Este evento noturno ocorre no Magic Kingdom em noites selecionadas de novembro e dezembro.

Os visitantes que participam da festa têm a oportunidade de desfrutar de uma parada especial de Natal, um show com diversos personagens Disney e um espetáculo de fogos de artifício e projeções no Castelo da Cinderela.

Para quem é a Mickey’s Very Merry Christmas Party

A festa de Natal da Disney no Magic Kingdom é adequada para visitantes de todas as idades.

O que usar durante a Mickey’s Very Merry Christmas Party

Pijamas de Natal ou trajes natalinos casuais.

Quais são as atrações da Mickey’s Very Merry Christmas Party

Durante o evento, rolam diversas atrações especiais. Confira:

Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade

A parada de Natal encanta com a presença do Papai Noel e de diversos personagens Disney vestindo trajes natalinos. Horários: 20h30 e 23h

Mickey’s Most Merriest Celebration

Mickey e Minnie convidam você para uma festa de Natal repleta de música e dança, com a participação de personagens como Branca de Neve, Peter Pan, Clarabela, Pato Donald e Margarida. Horários: 19h40, 21h25, 22h35 e 23h55

Frozen Holiday Surprise

Novidade em 2023, o Frozen Holiday Surprise é um espetáculo de iluminação no Castelo da Cinderela que conta com a presença de Olaf, Anna, Elsa e Kristoff. Horários: 18h15 e 20h15

Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks Show

Entre no clima natalino com o espetáculo de fogos de artifício e projeções no Castelo da Cinderela. Minnie conduz os visitantes por uma aventura natalina para todas as idades. Horário: 22h

Quais personagens participam da Mickey’s Very Merry Christmas Party

A festa Mickey’s Very Merry Christmas Party é uma das melhores oportunidades para encontrar os personagens na Disney. E o que é melhor: muitos deles estão vestidos com trajes natalinos. Veja quem ver em cada área:

Main Street

Mickey

Jack Skellington e Sally

Marry Poppins

Adventureland

Aladin e Abu

Jasmine e o Gênio

Stitch

Capitão Jack Sparrow

Peter Pan

Liberty Square

Papai Noel

Tiana e Naveen

Fantasyland

Branca de Neve e Príncipe

Aurora e Príncipe Phillip

Rapunzel e Flynn Rider

Cinderela e Pricipe Encantado

Bela

Ariel e Eric

Ursinho Pooh, Ió, Tigrão, e Leitão

Alice e Coelho Branco

Twedle-Dee e Tweedle-Dum

Mirabel

Storybook Circus

Sete Anões da Branca de Neve

Pateta vestido de Papai Noel

Minnie

Margarida

Pato Donald

Tio Patinhas

Quais atrações ficam abertas na Mickey’s Very Merry Christmas Party

As atrações do Magic Kingdom costumam ficar com tempo de espera reduzidos durante a festa. Além disso, algumas atrações (Jungle Cruise, Space Mountain, e Tomorrowland Speedway) são tematizadas para comemorar o Natal.

Confira o que fica aberto durante o evento:

Adventureland

The Magic Carpets of Aladdin

Swiss Family Treehouse

Jingle Cruise

Pirates of the Caribbean

Frontierland

Big Thunder Mountain Railroad

Liberty Square

Haunted Mansion

Fantasyland

The Barnstormer

Dumbo the Flying Elephant

“it’s a small world”

Mad Tea Party

The Many Adventures of Winnie the Pooh

Seven Dwarfs Mine Train

Peter Pan’s Flight

Prince Charming Regal Carrousel

Under the Sea – Journey of The Little Mermaid

Tomorrowland

TRON Lightcycle / Run (apenas com fila virtual reservada por meio do app My Disney Experience)

Tomorrowland Speedway

Space Mountain

Astro Orbiter

Tomorrowland Transit Authority PeopleMover

Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin

Monsters, Inc. Laugh Floor

Quais são as comidas e bebidas especiais da Mickey’s Very Merry Christmas Party

Cookies, chocolate quente e cidra são distribuídos aos visitantes. Fora isso, várias opções de comidas e bebidas estão disponíveis para compra. Vale ressaltar que, neste evento, bebidas alcoólicas não são oferecidas.

Dias e horários da Mickey’s Very Merry Christmas Party

A Mickey’s Very Merry Christmas Party está programada para ocorrer em 25 noites específicas. O evento começou em 9 de novembro e vai até 22 de dezembro, sempre das 19h à meia-noite.

Com o ingresso da festa (vendido separadamente do tíquete oficial do Magic Kingdom), os visitantes podem entrar no parque a partir das 16h.

As datas em que a Mickey’s Very Merry Christmas Party foi e ainda será celebrada em 2023 são:

Novembro : 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 30

: 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 30 Dezembro: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22

Quanto custa o ingresso do Mickey’s Very Merry Christmas Party?

Os preços variam de US$ 159 a US$ 199 por pessoa. O evento requer a compra de um ingresso adicional ao tíquete regular do Magic Kingdom (saiba como fazer reserva para entrar nos parques da Disney).

O que inclui o ingresso do Mickey’s Very Merry Christmas Party

Acesso a atrações com capacidade reduzida

Shows e entretenimento exclusivos

Cookies, chocolate quente, e cidra

Enfeite de Natal comemorativo (enquanto estoque durar)

