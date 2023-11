Divulgação do fluxo cambial da semana passada ocorrerá na sexta-feira, afirma BC

O Banco Central (BC) informou na tarde desta terça-feira, 14, que divulgará mais uma vez com atraso os dados referentes do fluxo cambial. As estatísticas de movimento de câmbio serão publicadas apenas na sexta-feira, 17, no horário tradicional de 14h30. Na ocasião, serão divulgadas as estatísticas do fluxo cambial até o dia 10 deste mês. No dia 1º de novembro, os servidores do BC entraram na terceira fase da operação-padrão do órgão. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) não descarta a possibilidade de os funcionários entrarem em greve ainda neste mês.