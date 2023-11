Quero Passagem: turismo religioso está em ascensão no Brasil, diz site

Em tempos onde a busca por renovação da fé e experiências espirituais profundas se intensifica, o Brasil apresenta um expressivo crescimento no turismo religioso. Além de ganhar cada vez mais investimento em valorização do patrimônio cultural e imaterial, também tem aumento na qualificação em serviços e infraestrutura em diferentes destinos no país.

De acordo com dados do site Quero Passagem, houve notável aumento nas vendas de passagens de ônibus para visitar destinos como Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte e Belém do Pará entre os anos de 2022 e 2023.

Por exemplo, de acordo com a Quero Passagem, as vendas de passagens de ônibus para Aparecida do Norte aumentaram 52%, em 2023, saindo de 3676 para 5604 emissões para este destino. Belém do Pará, outro de grande relevância religiosa, somente no mês de Outubro passou de 839 passagens em 2022 para 1254 em 2023, um aumento de 49%, apenas no mês de celebração do Círio de Nazaré.

Juazeiro do Norte, coração da devoção nordestina, registrou um acréscimo de 52% nas emissões entre 2022 e 2023, passando de 3878 a 5877 passagens. E outros destinos como Trindade e Nova Trento ainda contaram com um aumento de 67% e 50% nas emissões, respectivamente.

Esse crescimento nas vendas, ainda de acordo com a Quero Passagem, destaca não apenas a inclinação crescente dos brasileiros por destinos religiosos e o potencial do turismo de nicho, mas também a confiança depositada no e-commerce de passagens rodoviárias e transporte para conectar os viajantes e romeiros aos principais destinos de manifestação religiosa e cultural – eles chegam a ultrapassar a marca de 200 atrações em todo o país.

Enquanto as buscas e compras de passagens por sites e aplicativos conquistam mais adeptos pela praticidade, segurança e vantagens nos meios de pagamento, a demanda pelo modal ônibus confere mais economia, conforto e capilaridade, já que as principais atrações se distribuem em cidades e estados de todo o Brasil.

“O turismo religioso cria novas demandas, promove expressões da cultura brasileira e faz com que governos e o setor privado prepare e estruture cada vez mais as cidades e atrações para receber visitantes do Brasil e do mundo. Não faltam opções no Brasil e o transporte regular de ônibus é o meio que mais facilmente pode conectar viajantes, peregrinos e romeiros aos centros religiosos mais interiorizados e populares do país”, comenta Lukasz Gieranczyk, CEO da Quero Passagem.