Alexa: veja os novos recursos da assistente virtual

A Alexa completou, na semana passada, 4 anos de Brasil. No toal, são 9 anos da assistente por voz no mundo.

Com isso, a Amazon anunciou novos recursos para os clientes brasileiros – são rotinas ativadas com dois gatilhos diferentes, criação de grupo de contatos favoritos, nova experiência de receitas e atualizações no app de Alexa.

Alexa no Brasil

A forma como os clientes podem acionar seus dispositivos de casa inteligente evoluiu no último ano, sendo possível até pedir para ligar ou desligar um gadget em determinado horário ou em alguns minutos. Isso, sem nenhuma configuração adicional, apenas pelo comando de voz, é só dizer “Alexa, desligar a luz do quarto em 30 minutos”, por exemplo.

Recentemente foi disponibilizado o recurso de configurar uma iluminação para acordar, que permite que os clientes usem suas lâmpadas inteligentes para imitar o nascer do sol, facilitando a saída da cama. ‘Gestos’ também é uma outra forma de interagir com Alexa sem usar comando de voz ou tocar na tela.

O recurso permite pausar ou encerrar timers e alarmes levantando a mão, com a palma voltada para a câmera do seu dispositivo Echo Show 8 (2ª geração) ou Echo Show 10 (3ª geração). Foram lançados também widgets para smartphones iOS e Android, permitindo criar atalhos para falar diretamente com Alexa, acessar a lista de compras ou até acessar o calendário de Alexa na tela inicial do celular, sem precisar abrir o aplicativo.

A evolução de casa inteligente com mais produtos compatíveis foi demonstrada na prática com a Casa Alexa, lar conectado com mais de 100 dispositivos inteligentes, que reuniu, por um mês, centenas de convidados para experiências de acessibilidade, neurodiversidade, música, gastronomia, entre outras.

As skills cresceram e agora já são mais de 4.000. Há duas que valem a relembrar: “Hora da História” e “Testes da Capricho”.

A primeira traz histórias clássicas e originais, como Os Três Porquinhos, O Tapete Mágico, ou versões baseadas no Folclore nacional como Curupira e Mula sem Cabeça. Desde março, quando foi lançada, a skill já registrou mais de 3 milhões de diálogos, provando ser uma interação popular entre os consumidores.

Para ouvir todas elas, basta dizer “Alexa, Hora da História”.

A skill “Testes da Capricho” também já é um sucesso. Lançada em julho, foram registrados mais de 2 milhões de diálogos com uma experiência baseada nos clássicos quizzes da revista Capricho, como testes para saber qual o seu estilo de amizade, qual criatura mágica você seria ou então quem é você no churrasco da família. Para acessar, é só pedir “Alexa, abrir Testes da Capricho”.

A linha de dispositivos Echo também cresceu com os lançamentos do Echo Pop, Echo Dot 5ª geração e Echo Dot 5ª geração com Relógio, em maio, com som e painel de led aprimorados; com a nova geração do Echo Show 5, em agosto; e com o novo Fire TV Stick 4k com Alexa em setembro, até 30% mais potente do que a geração anterior.

Além disso, clientes brasileiros também começaram a ter acesso a Alexa através de outros dispositivos como a Soundbox Claro TV+ e o Smartwatch i2Go Track GO com Alexa Integrada.

O 4º ano também foi marcado pelo lançamento do serviço Audible em português. Com ele, ainda mais brasileiros em todo o país podem ter acesso a obras memoráveis, criadas e interpretadas por talentosos autores e atores de todo o mundo.

O conteúdo Audible pode ser baixado para ouvir a qualquer momento e reproduzido em praticamente todos os dispositivos inteligentes, incluindo Amazon Echo. Desta forma, os clientes podem pedir “Alexa, ler meu livro”.

Novas funcionalidades anunciadas

Confira abaixo mais informações sobre as novas funcionalidades anunciadas neste 4º aniversário da assistente de voz da Amazon.

Amazon Photos

Usuários do Echo Show podem colocar suas melhores fotos na tela dos dispositivos, usando-os como um porta-retrato digital.

Para isso, basta obter o aplicativo gratuito Amazon Photos (iOS e Android), fazer o upload de até 5 GB em fotos, e personalizar os dispositivos Amazon para mostrar memórias do dia, com uma seleção automática de fotos, ou adicionar um álbum personalizado.

Rotinas a partir de ativações múltiplas

Agora é possível criar rotinas com Alexa selecionando mais de um gatilho de ativação. Os clientes brasileiros podem adicionar dois tipos de ativação: voz e agenda – em uma única rotina.

Isso permite novas experiências de automação, como: quando o cliente diz “Comece meu dia”, ou ainda todos os dias às 7h da manhã, Alexa informará a previsão do tempo e os compromissos do calendário.

Até então, só era possível selecionar um tipo de comando para determinar quando a série de ações seriam executadas. Adicionalmente a este recurso, o design nas páginas de criação e edição de rotinas foi atualizado para facilitar a experiência do cliente.

Nova experiência de receitas

A experiência de receitas foi reformulada, permitindo que os clientes adicionem todos os ingredientes diretamente à lista de compras e acompanhem passo a passo do modo de preparo, além de salvar suas receitas favoritas, dentre as mais de 200 mil opções oferecidas por Alexa.

Principais Conexões

Sabe-se que Drop-in e ligações entre dispositivos habilitados com Alexa torna mais fácil para familiares e amigos se comunicarem uns com os outros, não importa onde estejam.

Agora, você pode adicionar o widget Principais Conexões aos seus dispositivos Echo Show 8, 10 e 15 para acessar rapidamente seus contatos favoritos e os dispositivos usados com mais frequência em casa, facilitando a conexão com aqueles que são mais importantes.

Você pode iniciar rapidamente uma chamada ou entrar em contato com um único toque. Isso se estenderá ao Echo Show 5, ainda este ano.

Atualização do aplicativo Alexa

A Amazon está reformulando o aplicativo Alexa e as atualizações incluem o redesenho das páginas, permitindo que experiências de casa inteligente sejam realizadas com 1 ou 2 toques apenas.

Por exemplo, na Tela Inicial, será possível acessar os dispositivos favoritos e seus status. Além disso, os clientes podem customizar sua tela, escolhendo os dispositivos e ações que querem ter acesso mais rápido.

Raio-X Alexa no Brasil

A Amazon tem 14 dispositivos com Alexa disponíveis no país:

Echo Pop,

Echo Dot 5ª geração (com e sem relógio),

Echo (4ª geração),

Echo Studio, Echo Show 5 (2ª geração),

Echo Show 5 (3ª geração),

Echo Show 8 (2ª geração),

Echo Show 10,

Echo Show 15,

Echo Buds,

Fire TV Stick Lite,

Fire TV Stick

e o novo Fire TV Stick 4K.

Atualmente, Alexa também está disponível no aplicativo gratuito para Smartphones Android e iOS, Claro TV+ Box, no novo Smartwatch i2GO Track GO, além das SmartTVs de marcas como Samsung e LG, e outros dispositivos com Alexa integrada.

Para experiência de casa inteligente, já existem no Brasil mais de 800 dispositivos compatíveis com Alexa disponíveis, fabricados por marcas como Positivo, Elgin, Steck, Intelbras, Multi, i2Go, Philips Hue, Geonav, entre outras.

Ao todo já são 4.000 skills disponíveis em Alexa no Brasil, incluindo as de colaborações com outras marcas, como Itaú, Wizard, Red Bull, Gol Linhas Aéreas, Record TV, e jogos como Escape 60, Jurassic World, Perguntados, Imagem e Ação, e o clássico Show do Milhão.

Segurança e privacidade

Todos os dispositivos Amazon, incluindo a família Echo e Fire TV, são projetados com a privacidade em mente. Em dispositivos com Alexa, há ajustes de controle do microfone, capacidade de visualizar, excluir gravações de voz, entre outras.

Para saber mais sobre os recursos que fornecem transparência e controle sobre sua experiência com Alexa, acesse: amazon.com.br/ privacidadedaalexa.

Como usar Alexa

Alexa pode ser usada com: