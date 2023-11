Vai ao show da Alanis no Allianz Parque? Veja serviço

Fenômeno dos anos 1990, a cantora e compositora Alanis Morissette faz nesta terça-feira, 14, no Allianz Parque, único show da 2023 World Tour no Brasil. Com a turnê, ela celebra os 25 anos de Jagged Little Pill, o primeiro grande álbum lançado por ela em 1995 e que a catapultou ao sucesso mundial.

Esse é o penúltimo show da temporada. Na sequência, Alanis segue para o México, onde fecha a sequência de apresentações na capital mexicana. Depois, só deve voltar aos palcos em junho de 2024 com a recém anunciada The triple moon tour w/ Joan Jett and the Blackhearts & Morgan Wade.

Para o show em São Paulo são esperados os maiores sucessos da cantora, dona de sete prêmios Grammy. Devem estar na lista de músicas as clássicas Ironic, You Oughta Know, Hand in My Pocket e You Learn, todas do disco Jagged Little Pill. A última vez que Alanis esteve no Brasil foi há 11 anos, quando fez oito shows em 2012 para divulgar o CD Havoc and Bright Light.

Como o próprio nome da turnê indica, o giro de shows não corresponde ao álbum mais recente da cantora. No qual, aliás, ela não canta. The Storm Before the Calm, de 2022, é um convite à meditação, de acordo com ela mesma. "Este registro é oferecido como um convite, um bálsamo, um lugar seguro para aterrissar, acender, restaurar, abastecer ou confortar", escreveu no Instagram à época do lançamento.

O disco foi coproduzido por Dave Harrington "durante uma época em que minha profunda e arrebatadora conexão com a quietude e a investigação gentil não era mais vista como um luxo, mas sim como um sustento obrigatório para a sobrevivência", explica Alanis.

O álbum de estúdio mais recente da cantora é Such Pretty Forks in the Road, de 2020. E no último dia 3 de novembro ela lançou uma música de Natal. Trata-se da regravação de Last Christmas, do duo britânico Wham!. "Temporada de feriados chegando e eu gravei o cover de uma das minhas pessoas e vozes favoritas de todos os tempos... George Michael", escreveu Alanis também no Instagram.

Descoberta curiosa

Ídola de toda uma geração, referência do pop rock nos anos 90 e talvez a mais bem sucedidas cantoras da própria geração, Alanis descobriu recentemente um curioso impacto provocado por ela sobre outro grande nome da música. Ao participar do programa The Kelly Clarkson Show, da rede de TV americana NBC, a cantora que dá nome à atração compartilhou uma experiência particular.

Kelly Clarkson revelou a Alanis que ela foi a inspiração para comprar o primeiro dicionário. "Você tem esse jeito muito cativante de usar essas palavras de dicionário Webster. Eu era muito jovem e pensava: Que palavras são essas? Elas significam alguma coisa e eu vou ter que procurar! Literalmente, você é a razão pela qual eu tive um dicionário pela primeira vez", disse a apresentadora.

No programa, as duas cantaram juntas algumas das principais músicas de Alanis e que fazem parte da turnê, em duetos intimistas e de alta qualidade. Assista a alguns deles abaixo.

Veja o setlist que ela costuma tocar na turnê:

All I Really Want

Hand in My Pocket

Right Through You

You Learn

Hands Clean

Forgiven

Everything

Mary Jane

Diagnosis

Reasons I Drink

Head Over Feet

So Unsexy

Ablaze

Nemesis

Perfect

Losing the Plot

Wake Up

Not the Doctor

Ironic

Sympathetic Character

Smiling

I Remain

You Oughta Know

Bis

Your House

Uninvited

Thank U

Serviço

Alanis Morissette

Alanis Morissette - 2023 World Tour

14/11, 20h

Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Pompeia

R$ 225 (meia)/ R$ 760

Como chegar ao Allianz

A velha dica vale aqui. O fluxo intenso de carros faz do transporte rápido (moto e, para quem mora na região, bike) a melhor pedida. Por ser uma região bem servida de linhas de ônibus, eles também são uma opção. O site do Allianz cita as mais de 30 linhas que passam em frente ao estádio.

Os que vão de metrô ou trem podem descer na estação Palmeiras/Barra Funda, onde há a linha vermelha, as linhas rubi e diamante da CPTM. Ela fica a cerca de 10 minutos de caminhada da arena. Bom para quem não quer a muvuca da saída.

Há estacionamentos no entorno, mas eles geralmente cobram um preço alto em dias de jogos e shows no Allianz.

Onde estacionar?

Estapar do Allianz Park

Rua Padre Antonio Tomas, 72

Preços a partir de R$ 120

Estacionamento do shopping West Plaza

Avenida Francisco Matarazzo, s/n - Água Branca, a 850 metros do Allianz Park. As entradas são as seguintes:

1 - Bloco A: acesso pela Rua Barão de Tefé, 247;

2 - Bloco B: acesso pela Praça Souza Aranha;

3 - Bloco C: acesso pela Rua Mário Sett s/n;

4 - Entrada motos: acesso pela avenida Antártica.

Estacionamento do Bourbon Shopping:

Rua Palestra Itália, 500

Perdizes, a 250 metros da arena.

Alex Park

Av. Antártica, 529

(11) 98151-0725

Park & Go Estacionamento

Av. Antártica, 675

11) 3862-1911

Aberto Fecha às 20:00

Onde comer?

A Lareira

A poucos metros da Rua Palestra Itália, a grande padaria Lareira tem sido um destino bem procurado. Quem estiver de Uber, a dica é ficar ali até que a multidão que se aglomera depois dos shows se dissipa. Não vale a pena brigar por um motorista. Aos que forem para lá depois do show, por volta das 23h30, uma boa opção será o bufê de sopas servido com uma variedade grande de pães.

Ao chegar, saiba apenas que o atendimento desse lugar é sofrível, horroroso. Os atendentes são mal treinados e a demora por um pedido a la carte pode ser desgastante. Ou seja: vá mesmo de bufê, que vale a pena pela qualidade das sopas. Afinal, só depende do sua própria agilidade.

Av. Sumaré, 488 - Perdizes

Bar do Alemão

Olha aí um cantinho muito especial que acaba passando batido pela multidão. Um ótimo refúgio para quem quer comer em paz, ou assistindo belas apresentações com menos decibéis, depois de tanto agito é o histórico Bar do Alemão, uma portinha discreta no Viaduto Antártica, a poucos metros do Allianz, com uma programação.

O lugar que já foi teto boêmio de Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini e Paulinho da Viola terá nesta sexta um show com o trio Elaine Morie (voz e violão), André Rass (percussão) e Paulo Ribeiro (violão). Como começa às 21h30, deve estar rolando ainda, mas já caminhando para o fim, quando o show terminar. Não importa. O couvert consciente (as pessoas pagam aquilo que acharem justo) e o cardápio (o lanche de rosbife Cangalha é um espetáculo) são ótimos para embalar uma resenha quente dos Titãs.

Av. Antártica, 554

Até 2h da manhã

Casa das Caldeiras

A casa da Caldeiras também é um importante ponto turístico próximo ao Allianz Park. Um dos muitos patrimônios históricos tombados na cidade, já foi um dos maiores polos de alimentação de energia de todo o complexo industrial da família Matarazzo, entre os anos 30 e 40. Depois de seu tombamento, ele se transformou em um centro cultural, com vários eventos culturais.

Tudo isso pra dizer que, aos que vêm de longe e quiserem chegar mais cedo para estacionarem na região com tranquilidade, talvez valha uma visita rápida. A Casa fica a 10 ou 15 minutos de caminhada do Allianz, e, em seu piso térreo, acontece o Movimento Ocupa Térreo, do qual fazem parte a microcervejaria artesanal Brass Brew, a coquetelaria autoral Nu I Cru, a comedoria artesanal Cozinha Sow e o Térreo Ateliê Laboratório de Artes Regenerativas da Casa das Caldeiras. Até 18h.

Avenida Francisco Matarazzo, 2000 - Água Branca,

Fone: 948151639