Expectativa é retornar contatos normais com a China, incluindo conversas telefônicas, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 14, que espera retornar a contatos normais com a China, incluindo conversas telefônicas, e militares mantendo atualizações. A declaração foi feita em resposta a jornalistas, que perguntaram qual era a expectativa do democrata em seu encontro com o líder chinês Xi Jinping nesta quarta-feira (15). Segundo Biden, os EUA não estão tentando se dissociar da China, mas sim tentando melhorar o relacionamento com o país.

O presidente discursou sobre ações para combater crise climática, e disse que o tema está afetando todos setores em todas regiões dos EUA. "Não há tempo de negar mais os riscos das mudanças climáticas. Este ano é o mais quente já registrado, inação custará caro", afirmou ainda. De acordo com Biden, em 2022, eventos climáticos extremos custaram US$ 178 bilhões em danos nos EUA.