Rei Charles III comemora aniversário de 75 anos de idade com novo projeto

Não vai ter bolo e guaraná no palácio, mas terá novo projeto saindo do forno! Nesta terça-feira, dia 14, o Rei Charles III completa 75 anos de idade e comemorou lançando o Coronation Food Project.

De acordo com a People, ao lado da esposa, a Rainha Camilla, o monarca visitou o centro de distribuição em Didcot, a noroeste de Londres, para lançar o projeto que tem o objetivo preencher a lacuna entre o desperdício alimentar e as necessidades em todas as quatro nações do Reino Unido, ajudando as pessoas e ajudando o planeta.

Segundo fontes do palácio, Charles enxerga o projeto como uma forma de lutar contra o desperdício alimentar.

Em todas as fases do processo de produção de alimentos, milhões de toneladas de alimentos são infelizmente descartadas. Isso, por si só, é uma tragédia. Mas há uma segunda parte nesta equação, e é até que ponto demasiadas famílias e indivíduos estão a perder refeições nutritivas devido às pressões do custo de vida que têm causado dificuldades a tantas pessoas em todo o país. A necessidade alimentar é um problema tão real e urgente quanto o desperdício de alimentos - e se fosse encontrada uma maneira de preencher a lacuna entre eles, então resolveria dois problemas em um. Tenho grande esperança de que com este projeto encontraremos maneiras práticas de fazer exatamente isso ? resgatando mais alimentos excedentes e distribuindo-os àqueles que mais precisam deles, disse o próprio monarca.