Caravana iluminada de Natal passa hoje pelo Grande ABC

A caravana iluminada de Natal da Coca-Cola passa hoje pelo Grande ABC. Os caminhões vão percorrer as ruas de Santo André, São Bernardo e São Caetano (confira aqui o trajeto). Em 58 dias os veículos passarão por 70 cidades, em sete Estados.

Com cinco caminhões representando mensagens do Natal e momentos de consumo do portfólio da Coca-Cola Femsa Brasil, a atração itinerante traz ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.

A caravana está inserida no mote ‘Desperte o Papai Noel que Há em Você’, escolhido pela companhia neste ano para transmitir a mensagem de que todos têm o poder de resgatar e fortalecer a magia do Natal. “A Caravana Iluminada é uma ação muito representativa - por meio dela conseguimos estar próximos das pessoas nas diversas localidades em que atuamos. Dessa forma, a mensagem de positividade e espírito natalino se fortalece cada vez mais. Estão todos convidados para sentir a magia da nossa caravana de Natal”, explica Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola.