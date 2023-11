Presente de Natal. Um ecomuseu. Um espaço de memória. O legado da família Setti-Braga... ...à memória do Grande ABC.

Este local começou a nascer em 2010, quando a família Setti & Braga completou 100 anos de atividades na área de transportes.

Há uma semana, os irmãos João Antonio e Maria Beatriz reuniram amigos para inaugurar o Espaço João e Luiza Setti, os precursores desta história.

O encontro marcou também os 67 anos da Viação ABC, destes ônibus que interligam São Bernardo e Santo André.

O Espaço João e Luiza Setti será uma obra eterna, sempre com novidades. Na antiga garagem da Avenida Dr. José Fornari, já estão ônibus de várias gerações, restaurados e em processo de restauração.

O destaque é um dos primeiros veículos a combustão utilizado por João Setti no transporte de passageiros, um Ford A. O veículo conduzia engenheiros pela Serra do Mar na época em que a Light construía a atual Represa Billings.

Em breve, estudantes serão convidados a conhecer este presente antecipado de Natal, com histórias gravadas entre 2008 e 2010 de colaboradores e diretores.

Entre as gravações, uma raridade, a entrevista que João Setti concedeu ao Centro de Memória de São Bernardo. Entre as vozes, a de Maria Myrths Setti Braga, filha de João e Luiza Setti, que acompanhou e participou de todas as gravações feitas com os colaboradores da verdadeira família Setti-Braga.

Tempo recente houve em que o saudoso piloto Laudelino percorria as escolas e participava de desfiles com a jardineira famosa da Viação ABC. Logo, logo, será a vez das escolas visitarem este espaço que também é da história e memória da cidade de São Bernardo.

Crédito das fotos 1 e 2 – Fotos: Ivete Rui Medice

SONHO CONCRETIZADO. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Os irmãos Beatriz e João Antonio inauguram o Espaço João e Luiza Setti: um presente da família à história são-bernardense

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 16 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8545

CULTURA & LAZER – SESC andreense terá teatro com 350 lugares.

As obras começariam em 1994, também com piscinas, quadras esportivas, sala de vídeo e um pavilhão multiuso de 1.600 m2.

Reportagem: Flavia Benvenga.

INFORMÁTICA – Caixa eletrônico passava a vender ingresso de futebol.

FUTEBOL – Pelo quadrangular final da Segunda Divisão, domingo (13), no Baetão, EC São Bernardo 2, Estrela de Porto Feliz 1.

Os quatro finalistas estavam empatados em quatro pontos.

EM 16 DE NOVEMBRO DE...

1853 - Assinado em Londres o contrato para construção de uma estrada de ferro para interligar o Rio de Janeiro a São Paulo e a Minas Gerais. Trata-se da atual Central do Brasil, que já se chamou Dom Pedro II.

1953 - Instalado o Serviço de Assistência Médica, Domiciliar e de Urgência (Samdu) em Santo André.

1973 – Segundo dia do I Encontro das SABs do Grande ABC. Teses apresentadas focalizam saúde, higiene, abastecimento de água e sistemas de esgotos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de Lindóia. Elevado a município em 1954, quando se separa de Serra Negra.

Pelo Brasil, também aniversariam em 16 de novembro: Borda da Mata, a cidade do prefeito Newton Brandão, de Santo André, e Santo Antônio do Monte, ambas de Minas Gerais; e a paranaense Guamiranga.

Bate-bola

De uma crônica de Victor Arroyo no capítulo Águas de Lindoia

Um desejo repetido?

- Sair bem na foto.

Uma surpresa?

- Descobrir que as estrelas não são bicudas.

Uma desilusão?

- A casa da minha infância não era tão grande como imaginava, nem meu pai tão alto.

Um agradecimento?

- A quem me mostrou que é possível viver um grande amor depois dos setenta.

Uma benção?

- Poder consertar um erro.

Uma oportunidade?

- Acordar pela manhã, dia após dia.

O maior presente?

- Nascer em Águas de Lindóia.

Um sonho frustrado?

- Não ter conseguido sair daqui.

Mais cidades brasileiras, na obra de Victor Arroyo:

http://www.viagempelobrasil.com

HOJE

Dia Internacional para a Tolerância

Dia do Policial Federal

Dia Nacional de Atenção à Dislexia (lei nº 13.085, de 8-1-2015).

Dia da Pátria na Síria

Dia da Tradição Oral

Santa Margarida da Escócia

16 de novembro

(Hungria, 1045 – Escócia, 1093). Rainha e benemérita.

Ilustração: Vatican News (divulgação)