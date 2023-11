Eliezer aparece irritado nas redes sociais e justifica grosseria após críticas à Lua: - Não quero ser evoluído

Eliezer e Viih Tube estão enfrentando um momento complicado nas redes sociais, afinal, toda vez que publicam fotos ou vídeos da pequena Lua, os influenciadores precisam lidar com comentários maldosos sobre a bebê e seu peso.

Sem medo de serem criticados, os dois decidiram não ficarem calados sobre o assunto e estão respondendo cada comentário. A ex-BBB até chegou a avisar que irá entrar com medidas legais contra as pessoas que continuarem com as críticas.

Dessa vez, Eliezer precisou justificar o seu mau humor com alguns seguidores. Ao abrir uma caixinha de perguntas, o influenciador explicou que não pretende mais tolerar críticas e comentários maldosos.

Você tem sido muito grosso nas redes. Você não era assim, questionou um seguidor.

- Concordo. Mas, primeira coisa, você tem filho? Se você tem filho, você deve ter vivenciado alguma experiência de alguém criticar o seu filho ou criticar você por alguma coisa e você não gostou, porque ninguém gosta. Mesmo errado, a gente não gosta. Agora, imagina um país inteiro criticando sua filha? As pessoas têm que parar de achar que internet é terra sem lei, que por ser pessoa pública, eu tenho que ser educado, praticar aquele discurso de pessoa evoluída. O c*****o! O c*****o! Não sou evoluído, não quero ser evoluído. Se a pessoa xingou minha filha, eu vou falar três vezes mais para ela. Não estou falando mais agora porque aprendi que assim na Justiça eu não vou ganhar, então, agora, eu só tiro print, mas se eu não vou processar a pessoa, ela xingou duas, eu vou xingar quatro.

Eli ainda confessou que sempre preferiu ficar em silêncio sobre as críticas que recebia desde que saiu do BBB, mas não consegue deixar o assunto em silêncio quando se refere à pequena Lua.