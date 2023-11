Gkay compartilha look para show do RBD e internautas reagem: Mirou na Mia, acertou na Joelma

Na última segunda-feira, dia 13, a banda mexicana RBD fez a segunda apresentação em São Paulo, no Estádio do Morumbi. O show seguiu o setlist previsto pelos fãs, que mesmo com o calor de mais de 30 graus, dançou muito.

Muitas celebridades estão curtindo as apresentações do grupo formado por Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez e Christopher Von Uckerman. No último show, Rafaella Santos e Gkay curtiram a noite com os rebeldes.

Rafaella escolheu uma roupa bem fresca pelo clima quente que estava fazendo na capital paulista. A irmã de Neymar Jr. apostou em uma bota de cano alto e um cropped.

Já Gkay causou burburinho nas redes sociais ao compartilhar as fotos de seu visual. Vestida com uma roupa bem parecida com as usadas por Anahí vivendo Mia Colucci, os fãs disseram que ela estava lembrando outra cantora: Joelma.

Eu amei que tu ficou parecendo mais com a Joelma do que com Anahí.

Mirou na mia, acertou na Joelma.

Quebra tudo Joelma.