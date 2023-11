Após polêmica com Ana Hickmann, ex-BBB Gleici Damasceno revela abuso psicológico e físico de ex-namorado

Depois da notícia sobre a agressão de Alexandre Correa contra Ana Hickmann, algumas celebridades demonstraram apoio à apresentadora. Se tratando de um assunto tão sério, algumas famosas também aproveitaram para deixar um alerta aos seguidores, como foi o caso da ex-BBB Gleici Damasceno.

No Twitter, a influenciadora revelou que, infelizmente, já passou por uma situação semelhante à de Hickmann. Gleici contou que nunca chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o ex-namorado e acabou sendo manipulada para perdoá-lo uma vez.

Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena. Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos.

Em outra publicação, Damasceno compartilhou uma das mensagens que recebeu do ex após a violência. Na época, ela chegou a aceitar o pedido de desculpas e reatou com o namoro.

Apesar de não citar nomes em suas publicações, a ex-BBB deixou claro que o público conhecia o ex em questão. Pelas datas da mensagem que Gleici não fez questão de apagar, os fãs conectaram a mensagem a Wagner Santiago. Procurado pelo ESTRELANDO para saber se ele vai se pronunciar sobre o caso, o influenciador digital não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria.

Vale lembrar que os dois tiveram um relacionamento dentro do BBB18 e durou até julho de 2019, um mês depois do texto enviado à influenciadora.