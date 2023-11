Obituário - 16 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Sebastiana de Andrade Pereira, 97. Natural de Tabapuã (SP). Residia na Vila Santa Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Borba de Souza, 94. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Gomes da Silva, 90. Natural de Araruna (PB). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aristides Pinheiro, 68. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Parque dos Gisassóis.

Rainor Domingos, 63. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Jardim Elvira, em Osasco (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal Santo Antonio, em Osasco.

Marina dos Santos Pereira Mabril, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Marileide Nascimento de Oliveira, 59. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Luiz Vianna Rodrigues, 52. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Escrivão de Polícia. Dia 11. Jardim da Colina.

Alex dos Santos, 42. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Darcy Zampini, 87. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Geraldina de Oliveira Chaves, 77. Natural de Itororó (Bahia). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Giuseppa Accardo Vencato, 81. Natural da Itália. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo. Dia 11, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Amenalia Maria Casagrande, 78. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nelson Berbel, 78. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Rachel Salgueiro Borges, 78. Natural de Mauá. Residia em Nova Esperança (PR). Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

Edmilson Antonio de Oliveira, 74. Natural de Caetité (BA). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cleide Maria da Silva, 61. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Carlos Covach, 89. Natural de Buri (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Ardone Vieira dos Santos, 45. Natural de Crateús (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Santa Luzia, em Crateús.

José Carlos Alves da Silva, 30. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Hermenegildo do Carmo Fuso, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.