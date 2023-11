Obituário - 15 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Andree Annie Reymond, 93. Natural da Suíça. Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nicolaça Montagnini, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Alves Pereira, 65. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eugênia Rosa Garcia, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedora. Dia 10. Jardim da Colina.

Ana Rosa Santana, 50. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izidoro Moneratto, 89. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

João Padovani Filho, 87. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Metalúrgico. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Ribeiro Pereira, 73. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Gulmini, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Renata, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Zélia Roxo Gonçalves, 85. Natural de São Vicente (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério Vertical de São Vicente.

SÃO CAETANO

Rosalina Martins Nobre, 98. Natural de Ariranha (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Manzutti, 92. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valentim Perin, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 10. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Arlete Monteiro dos Santos, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto de Freitas, 74. Natural de São Paulo. Residia no Jardim São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neire Josefa Bezerra, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Professora. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Francisca Dourado Santos, 86. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucy Nogueira de Queiroz, 85. Natural de Tupã (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Melchiades Antonio Gonçalves, 84. Natural de Muzambinho (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Vilani de Sousa, 81. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lúcia Ferreira de Souza, 78. Natural de Vila Nova (Sergipe). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Gregori de Jesus, 77. Natural da Espanha. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro Siqueira Maia, 70. Natural de Flores (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Otacílio Alves Ferreira, 67. Natural de Arinos (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

João Jacinto Ferreira, 61. Natural de Tacaratu (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Moura Marcelino, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Johns Carlos de Oliveira, 37. Natural de Coaraci (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lucimar Marquini da Rocha, 61. Natural de Umuarama (Paraná). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Minoru Takeda, 91. Natural do Japão. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Cesário Di Rago, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.

Herculana de Araújo Marques, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

João Gonçalves da Silva, 76. Natural de Anhanguera (PB). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Francisco de Assis da Silva, 69. Natural de Coremas (PB). Residia no Conjunto Paraíso, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Nair Ferreira de Oliveira, 63. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim São Luiz, em Suzano. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Ericlaudio José de Souza, 36. Natural de Pedra (PE). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.