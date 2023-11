Márcia Fu se torna adversária principal da sede em A Fazenda 15

Para dar aquela agitada nos peões é claro que precisa rolar uma Dinâmica de Apontamento, né? Na madrugada desta terça-feira, dia 14, os confinados precisaram escolher os nomes de outros colegas para jogarem na fogueira e, assim, poderiam defender suas opiniões sobre os escolhidos. E não faltou bate-boca, viu?!

É nesse momento que qualquer momento de risada é deixado de lado e todas as brigas voltam à tona com força. Na vez de Márcia Fu apontar sua inimizade, ela chamou Alicia X e aí o bate-boca começou. As duas já estão se desentendendo há algumas semanas e voltaram a tratar de assuntos envolvendo Radamés e outros peões.

- Foi ele que falou que você contou para ele, começou a ex-jogadora de vôlei.

- Sim, eu falei, admitiu a influenciadora.

- Então, muito bem, vou te falar uma coisa [para Cezar Black] quem falou alguma coisa de machista foi a sua coleguinha de jogo.

- Eu falei?, a irmã de MC Daniel mudou a opinião.

- Sim! Você falou que escutou eu falando com o Henrique. Mentirosa! O Henrique desmentiu ela ou não?

- Não!, tentou defender Black.

E a gritaria não parou por aí, viu?! As duas continuaram discutindo e trocando ofensas na frente dos outros peões. O clima ficou pesado entre as duas, mas todos decidiram não interferir no bate-boca.

Fogo no feno! Os ânimos ficaram tão agitados entre as duas que Alicia não se aguentou e acabou ficando em pé para discutir com Márcia. Enquanto a influenciadora falava sobre o seu trabalho árduo fora do reality para conseguir sustentar a família, a ex-jogadora de vôlei disparava:

- Você é um vexame! Vai pegar uma vassoura, gritou a ex-atleta.

- Você quer vir falar do meu silicone? O meu silicone eu paguei com o meu trabalho que eu trabalhei desde novinha! Já fiz almoço aqui nessa casa.

- Fez sim!, defendeu Sander.

Mas essa não foi a única gritaria não, viu?! Márcia também se envolveu em um arranca-rabo com Kally Fonseca. As duas já não estavam se dando bem há alguns dias e dessa vez parece que tudo foi por água abaixo.

- Você é falsa! Entre todo mundo aqui, você é uma pessoa que eu tenho vergonha! Sabe por quê? Porque você mente muito, você fala da vida de todo mundo aqui dentro, se defendeu a cantora.

- Você está cega!, disparou a ex-atleta.

Vale lembrar que Márcia é uma das peoas que não apoia os sentimentos de Kally por Black. A ex-jogadora de vôlei defende que o enfermeiro estaria usando a artista para conseguir votos.

E a briga foi levada para a sede, tá? Enquanto alguns peões aproveitavam para jantar ou fazer aquele lanchinho antes de dormir, Alicia e Márcia continuavam discutindo e gritando uma com a outra.

A influenciadora ficou bastante irritada depois que a ex-atleta citou o nome de seu pai. Sem querer mais nenhum contato, a irmão de MC Daniel disparou:

- Se você é mulher, você nunca mais fala comigo! Você é sem caráter. Podre!

E o clima ficou pesadíssimo dentro da sede, viu?! Quando a discussão dispersou um pouco, Márcia continuou muito irritada na sala e ouviu alguns conselhos de Nadja Pessoa, mas não concordou com as falas da peoa.

- É isso que esse Paiol gosta de fazer, jogar um contra o outro. É isso que eles fazem!

- Mas eu não estou contra você, eu estou te aconselhando, se defendeu Nadja.