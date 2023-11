Alunos dos cursos de TI da Fundação Santo André visitam a sede da IBM do Brasil

Os alunos dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência de dados e inteligência artificial, sistemas de informação e gestão da tecnologia da informação do Centro Universitário Fundação Santo André visitaram o icônico prédio sede da IBM do Brasil, na Vila Mariana, em São Paulo, para uma série de interações e palestras com os gestores da multinacional americana.

A iniciativa foi idealizada pelos professores Edilaine Reis e Felipe Bastos e teve como objetivo transmitir aos jovens estudantes a experiência profissional do dia a dia dos diversos departamentos da IBM e algumas dicas para quem está iniciando sua trajetória profissional e tem o objetivo de trabalhar numa empresa multinacional.

Os cursos da área de Tecnologia da Informação da Fundação Santo André têm grande demanda e empregabilidade. 80% dos estudantes conseguem estágio no primeiro ano do curso e ingressam no mercado de trabalho sem dificuldade. “O Brasil tem um déficit por profissionais de tecnologia. Nossos alunos são bem aceitos no mercado de trabalho e o curso é bastante procurado por quem quer trabalhar na área. Temos diversos profissionais atuando em grandes corporações no Brasil e exterior”, revela a professora Edilaine Reis, coordenadora adjunta dos cursos de tecnologia da Fundação Santo André.

Ênio José Moura, consultor de vendas da IBM, foi um dos organizadores do encontro. Ele reforçou que a IBM do Brasil abrirá em maio de 2024 uma série de oportunidades de estágio e emprego para estudantes de tecnologia. “O profissional da área deve ter ciência que o mercado é competitivo. Ele terá que estudar muito para ter sucesso. Mas há vagas para todos. Para ter sucesso numa corporação é importante focar nas necessidades do cliente e saber trabalhar em equipe. As chamadas competências comportamentais são cada dia mais valorizadas. Buscamos uma equipe de colaboradores plural, com ideias diferentes e criativas”, conta Ênio José Moura.

O estudante André Carvalho Ferreira, do quarto semestre do curso de Gestão de Tecnologia da Informação, contou que a visita na IBM foi bastante positiva para os jovens, visto que ter contato com a realidade do mercado é um privilégio e fundamental para uma formação sólida.

A gestão da Fundação Santo André investe continuamente na qualificação dos alunos, professores e colaboradores. De acordo com pesquisa Alumni, a empregabilidade dos egressos da FSA aumentou consideravelmente a partir de 2018. Hoje essa empregabilidade chega a 92%, com alunos atuando em grandes empresas públicas e privadas no Brasil e exterior, além de muitos serem gestores dos próprios negócios.

Com mais de 3 mil estudantes, o Centro Universitário Fundação Santo André é reconhecido nacionalmente com nota máxima 5 junto ao MEC e oferece uma ampla variedade de laboratórios e cursos em áreas como Direito, Publicidade, Negócios, Engenharia, Arquitetura, TI, Psicologia, Biologia, entre outros. Para o vestibular 2024 a instituição está oferecendo novos cursos como Ciência da Computação, Design e Biomedicina.

As inscrições para o vestibular são gratuitas pelo site www.fsa.br/vestibular, e o calouro, para ajudar a alcançar seus sonhos, conta com um programa de Bolsas da própria instituição.