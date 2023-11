Taylor Swift x Padre Omar: entenda a 'disputa' que envolve cantora americana e Cristo Redentor

A cantora Taylor Swift está prestes a pisar em terras brasileiras com a aguardada The Eras Tour, que tem seis apresentações marcadas no País. A artista possui uma legião de fãs que resolveram tentar criar uma homenagem à esperada vinda com o maior símbolo e monumento do Brasil: o Cristo Redentor.

Taylor fará o primeiro show no País já nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. "Swifties", como são chamados os fãs da cantora, passaram a inundar as redes sociais com a campanha "Rio Taylors Version". A ideia é que a camiseta Junior Jewels, utilizada no clipe You Belong With Me, seja projetada no Cristo Redentor em homenagem à artista.

O pedido chegou até o prefeito Eduardo Paes (PSD), que passou a considerar a possibilidade. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o prefeito da capital fluminense prometeu que faria o pedido a padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, que, segundo ele, seria o responsável pelas projeções. "Vou pedir ao querido padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo Redentor", escreveu.

Paes, porém, expôs o Instagram do padre, o que atraiu inúmeros "Swifties" empenhados em fazer a homenagem se tornar realidade. Segundo os próprios fãs, o padre chegou a tentar apagar alguns dos comentários, mas em vão.

Nas últimas publicações na rede do padre Omar, "Swifties" passaram a tecer argumentos em prol da projeção. A maioria dos comentários brinca sobre Taylor ser cristã. "Espero que o senhor esteja bem e na paz de Cristo, Nosso senhor todo-poderoso e protetor. Peço humildemente que o senhor autorize a homenagem à cantora Taylor Swift no Cristo - ela é uma serva de deus e cristã devota -, por favor. Obrigada, padre", pediu uma internauta.

Após a enxurrada de comentários, padre Omar e o perfil oficial do Cristo Redentor decidiram se manifestar sobre os pedidos, dizendo que o contato deve ser feito pela assessoria da artista. "Fãs da Taylor Swift, recebemos, com grande alegria, as manifestações de vocês e aguardamos o contato da assessoria da cantora", escreveu em um story no Instagram.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do Santuário Cristo Redentor pedindo por mais detalhes sobre a efetivação das homenagens no Cristo, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem também contatou a T4F, responsável pelos shows da artista no Brasil, questionando sobre uma possível solicitação, mas igualmente não obteve resposta.