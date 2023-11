Trio se apresenta e seleção fica completa para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Fernando Diniz passou a contar com o grupo completo de jogadores da seleção brasileira na manhã desta terça-feira, com a apresentação dos laterais Renan Lodi e Carlos Augusto e do atacante Raphinha, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). No total, o treinador chamou 24 jogadores para esta Data Fifa.

Com o trio, Diniz poderá comandar seu primeiro treino neste período, já com a delegação completa. Na segunda, os jogadores ficaram apenas na academia fazendo trabalho físico. Um dos mais aguardados era o atacante Endrick, do Palmeiras, que faz sua estreia com a seleção.

O primeiro treino com bola da seleção será realizado na tarde desta terça, na Granja Comary, visando os jogos contra Colômbia, nesta quinta, em Barranquilla, às 21h (de Brasília), e também contra a Argentina, na próxima terça, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na terceira colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, a seleção vem de dois tropeços, na última Data Fifa. Os brasileiros empataram com a Venezuela em casa e foram derrotados pelo Uruguai, em Montevidéu.