Spotify Premium passa a oferecer planos pré-pagos com descontos

Agora, o Spotify tem opções no pagamento da versão Premium com descontos nos planos pré-pagos. Para aproveitar, os usuários devem optar por assinaturas de 3, 6 ou 12 meses com pagamentos em PIX, cartão de débito/crédito, PayPal e boleto bancário

Ao assinar três meses de Premium, o usuário pode garantir 5% de desconto no valor total. A opção de seis meses garante a redução de 10% no preço.

Para plano de 12 meses, o desconto é equivalente a dois meses gratuitos de música sem interrupções, além dos melhores podcasts, com qualidade de áudio superior, conteúdo offline e na ordem que quiser.

Para aproveitar os preços promocionais, os assinantes devem selecionar o formato pré-pago, com pagamento único, escolher seu plano Premium – Individual, Duo, Família ou Universitário – e definir quantos meses de assinatura deseja adquirir.

Os usuários do Spotify Premium no Brasil podem utilizar as seguintes formas de pagamento: cartão de crédito/débito, PayPal, PIX, gift cards e boleto bancário. Os métodos variam de acordo com país ou região e com o tipo de plano contratado.

Para as formas de pagamento disponíveis no seu país, acesse aqui e avance até a página de pagamento.