Charge - 14 de novembro de 2023

São Paulo registrou ontem a maior temperatura da história. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da Prefeitura da Capital. os termômetros atingiram 37,8º C. É a maior temperatura já registrada desde 2004, quando o CGE passou a fazer as medições. No Grande ABC, os termômetros também ultrapassaram a marca dos 37º. Por volta das 14h30, alguns termômetros digitais de bolso chegaram a marcar 37,2º. No site do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão média de temperatura para a região batia 39º, o que não se concretizou.

Pelas ruas não era difícil flagrar pessoas procurando sombras para se abrigar, caminhando com sombrinhas, garrafinhas d’água, chupando sorvetes e até mesmo utilizando equipamento público para se refrescar, como foi o caso da fonte localizada na Avenida Kennedy, em São Caetano. Por volta das 15h45, um grupo de pelo menos 20 pessoas se banhava no local, como a jovem Camille Vitória, de 21 anos. “Hoje está muito quente e entramos para dimuir esse calorão”, disse se queixando pelo fato da Prefeitura de São Caetano manter o chafariz interativo desligado aos dias de semana. “É uma área bem legal que se deixassem funcionando a gente não entraria aqui (na fonte grande)”, falou.