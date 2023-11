São Paulo registra o dia mais quente da história

São Paulo registrou ontem a maior temperatura da história. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da Prefeitura da Capital. os termômetros atingiram 37,8º C. É a maior temperatura já registrada desde 2004, quando o CGE passou a fazer as medições. No Grande ABC, os termômetros também ultrapassaram a marca dos 37º. Por volta das 14h30, alguns termômetros digitais de bolso chegaram a marcar 37,2º. No site do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão média de temperatura para a região batia 39º, o que não se concretizou.



Pelas ruas não era difícil flagrar pessoas procurando sombras para se abrigar, caminhando com sombrinhas, garrafinhas d’água, chupando sorvetes e até mesmo utilizando equipamento público para se refrescar, como foi o caso da fonte localizada na Avenida Kennedy, em São Caetano. Por volta das 15h45, um grupo de pelo menos 20 pessoas se banhava no local, como a jovem Camille Vitória, de 21 anos. “Hoje está muito quente e entramos para dimuir esse calorão”, disse se queixando pelo fato da Prefeitura de São Caetano manter o chafariz interativo desligado aos dias de semana. “É uma área bem legal que se deixassem funcionando a gente não entraria aqui (na fonte grande)”, falou.



Alguns minutos depois, ainda com a presença do Diário no local, uma guarnição da GCM (Guarda Civil Municipal) chegou e retirou os banhistas da fonte.



CALOR CONTINUA

As sete cidades da região fazem parte da lista de 2.707 municípios brasileiros que estão sob alerta de forte onda de calor emitido pelo Inmet. A previsão é que esse ‘calorão’ siga até sexta-feira (17).

ALERTA

A Defesa Civil chama a atenção para o impacto que as ondas de calor causam no corpo humano, sendo sintomas de mal-estar, fadiga, dor de cabeça, irritabilidade e indisposição. Para evitar essa situação, o órgão orienta a se manter hidratado, evitar exposição e não se exercitar nos horários de maior temperatura, fazer refeições leves e de fácil digestão, e usar roupas frescas e de cores claras.