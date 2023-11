Tatum comanda e Celtics vencem Knicks em casa na NBA; Bucks superam Bulls

O Boston Celtics mostrou força na madrugada desta terça-feira ao superar o New York Knicks pelo placar de 114 a 98, diante da sua torcida, na rodada da NBA. Com a terceira vitória seguida, o time de Boston entrou de vez na briga pelas primeiras posições da Conferência Leste.

Jayson Tatum comandou a oitava vitória em 10 jogos dos Celtics nesta temporada regular. Ele foi o cestinha da partida, com 35 pontos, sendo 17 somente no último quarto. Anotou ainda sete assistências e seis rebotes. O grande desempenho contrastou com as performances abaixo do esperado nos últimos playoffs, quando Tatum foi alvo de críticas após a queda dos Celtics na final do Leste, na temporada passada.

"Eu já joguei partidas suficientes, já tive noites bem difíceis. Todos os grandes pontuadores sabem que você só precisa de um ponto para você mudar o momento, mudar como você se sente ao tentar as cestas. E, assim que vê a primeira bola entrar, você começa a se sentir muito melhor consigo mesmo", comentou Tatum.

Jaylen Brown marcou 22 pontos e Kristaps Porzingis contribuiu com 21. Pelos Knicks, Jalen Brunson foi o destaque, com 26 pontos, e Julius Randle anotou 25 pontos e nove rebotes. Enquanto os Celtics figuram no segundo lugar do Leste, os Knicks aparecem em nono lugar, com cinco vitórias e cinco derrotas.

Tentando se aproximar dos Celtics, o Milwaukee Bucks voltou a vencer nesta terça ao derrotar o Chicago Bulls por 118 a 109, em casa. Giannis Antetokounmpo foi o destaque, como de costume, com um "double-double", com seus 35 pontos e 11 rebotes. O astro grego teve a companhia de Damian Lillard, que voltou ao time após três partidas fora por lesão. Discreto, ele contribuiu com 12 pontos e cinco assistências.

Pelos Bulls, Nikola Vucevic concentrou as atenções com um "double-double" de 26 pontos e 12 rebotes. Zach LaVine também mostrou serviço, com seus 20 pontos e oito rebotes. Ainda sem empolgar na temporada, o time de Chicago é apenas o 12º colocado da tabela do Leste, com quatro vitórias e sete derrotas.

Na outra ponta da classificação, os Bucks somam seis triunfos e quatro revezes, na quinta posição.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Boston Celtics 114 x 98 New York Knicks

Toronto Raptors 111 x 107 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 118 x 109 Chicago Bulls

Sacramento Kings 132 x 120 Cleveland Cavaliers

