Criminosos explodem carro-forte em rodovia de SP; dinheiro fica espalhado na estrada

Um carro-forte foi atacado com explosivos, na tarde desta segunda-feira, 13, na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Os criminosos, armados com fuzis, obstruíram a passagem do blindado e dispararam contra o para-brisa dianteiro.

Houve tiroteio e dois seguranças ficaram feridos. Com a força da explosão, o carro-forte ficou destruído e parte do dinheiro espalhou pela estrada.

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, o ataque aconteceu por volta das 16h30 no km 143 da pista norte da rodovia. Segundo a Polícia Militar, os criminosos fugiram levando parte do dinheiro.

Um malote foi recuperado em um canavial. Dois veículos provavelmente usados na abordagem foram abandonados em uma estrada municipal.

A rodovia ficou parcialmente interditada durante cerca de três horas. A Polícia Militar mobilizou um helicóptero no cerco aos criminosos, mas ninguém tinha sido preso até as 19h.