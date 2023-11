Tiago Nunes chega ao Rio e faz previsão otimista sobre o Botafogo no Brasileirão

Tiago Nunes ainda não foi anunciado oficialmente como novo técnico do Botafogo, mas já fala como comandante da equipe alvinegra. Nesta segunda-feira, o treinador desembarcou no Rio e fez previsões otimistas sobre o clube para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Questionado se tem confiança na busca pelo título do Brasileirão, Tiago Nunes foi taxativo. "(Confio) totalmente, senão não estaria aqui", disse o treinador. O gaúcho ainda listou dois motivos que o fizeram aceitar a proposta do Botafogo.

"A primeira razão é que eu acredito no projeto. Há pessoas sérias envolvidas com o Botafogo em uma gestão com a qual eu me identifico. O segundo motivo é que a equipe é muito boa e capaz. Eu tenho certeza de que podemos buscar os resultados que todos almejam para sermos campeões brasileiros", afirmou Tiago Nunes no Aeroporto Santos Dumont.

Alguns detalhes burocráticos ainda atrasam o anúncio oficial de Tiago Nunes. Após surgiram as informações sobre as negociações do técnico com o Botafogo, o peruano Sporting Cristal - sua equipe anterior - confirmou sua saída. No domingo, antes do empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, o interino Lúcio Flávio também falou sobre a chegada do novo comandante.

"O clube já tinha uma negociação futura com um profissional e, diante do cenário de conseguir antecipar, achou mais viável para essa finalização da competição. Como funcionário do clube, como estou aqui no futebol, trocamos muitas ideias. Conheço um pouco o Tiago, os integrantes da comissão, acho que o Botafogo vai ganhar um excelente profissional", disse Lúcio Flávio.

O contrato de Tiago Nunes com o Botafogo prevê que o treinador permaneça no cargo em 2024, independentemente do sucesso na atual temporada. O clube alvinegro está na vice-liderança do Brasileirão, com 60 pontos e um jogo a menos que o líder Palmeiras. Faz seis jogos que a equipe carioca não vence na competição. O mau momento o fez perder a ponta da tabela após seis meses.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Fortaleza, na Arena Castelão, no dia 23, às 19h. A equipe está de folga após a igualdade em Bragança Paulista e só retoma os treinamentos na quarta-feira, já sob o comando de Tiago Nunes.