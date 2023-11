São Paulo elimina Santos nos pênaltis e decide Paulista com o Corinthians pela 3ª vez em 5 anos

O São Paulo venceu o Santos duas vezes, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, para conquistar a vaga na final do Campeonato Paulista Feminino. Nos 90 minutos, ganhou por 3 a 2, de virada, com direito a gol aos 53 minutos da etapa final. Depois, nos pênaltis, fez 4 a 2.

Na final, vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Palmeiras com duas vitórias: 1 a 0, no Allianz Parque, e 8 a 0, na Neo Química Arena. A equipe corintiana busca o quarto título, enquanto as são-paulinas tentam a terceira conquista. As duas equipes decidiram o título em 2019 e 2021, com vitória do time alvinegro.

As equipes foram agressivas o tempo todo, mas o Santos foi mais preciso no ataque. Desta forma, terminou a primeira etapa na frente do placar.

Aos 15 minutos, Tainá Maranhão, uma das melhores em campo, cruzou da direita. A goleira Carlinha errou ao sair, e a bola sobrou para Ketlen abrir o placar para o Santos.

O empate do São Paulo veio aos 21 minutos, também após um erro de goleira. Fê Palermo cruzou, Camila Rodrigues errou e Aline Milene só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Mas a alegria são-paulina durou pouco. Aos 24, Tainá Maranhão cruzou da esquerda, a bola foi disputada com intensidade dentro da área, mas Thaisinha pegou o rebote e acertou o travessão. A veterana Cristiane não desperdiçou: 2 a 1, Santos.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. Logo aos cinco minutos, após linda jogada de todo ataque do São Paulo, Gláucia empatou: 2 a 2.

O São Paulo passou a ter mais a bola, mas o Santos era perigoso no contra-ataque. Com o tempo, a equipe tricolor pressionou bastante e conseguiu o gol da vitória no tempo normal, aos 53 minutos. Após cobrança de falta pela esquerda, Ana Alice precisou se abaixar para fazer de cabeça 3 a 2.

Nos pênaltis, Cristiane chutou no travessão e Carlinha pegou a cobrança de Thaisinha para o São Paulo vencer por 4 a 2 e ficar com a vaga na final.