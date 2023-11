Vale: não há risco iminente atrelado às pilhas de estéril da mina de Fábrica Nova, em Mariana

Em nota divulgada à imprensa, a Vale informou que não há risco atrelado às pilhas de estéril da mina de Fábrica Nova, em Mariana (MG). A empresa também acrescentou que não há necessidade da remoção de famílias.

"Diferentemente do que foi veiculado por alguns veículos de imprensa, a pilha de estéril é uma estrutura de aterro constituída de material compactado, diferente de uma barragem e não sujeita à liquefação", informou a empresa.

A mineradora destacou ainda que o dique de pequeno porte localizado à jusante de uma das pilhas tem declaração de condição de estabilidade positiva. "A Vale reitera que a segurança é um valor inegociável e que cumpre todas as obrigações legais. A Vale continuará colaborando com as autoridades e fornecendo todas as informações solicitadas", afirmou.