Furnas: falha em subestação deixa pelo menos 18 municípios do Rio de Janeiro sem energia

Uma falha na subestação de Campos na tarde desta segunda-feira, 13, deixou pelo menos 18 municípios das regiões norte e nordeste do Rio de Janeiro sem energia elétrica, afetando a área de concessão da Enel RJ. A informação foi confirmada por Furnas, subsidiária da Eletrobras.

A Enel informou que o fornecimento de energia foi normalizado às 18h59 para todos os consumidores afetados pelo problema externo às suas redes.

Em nota, Furnas destacou que houve o desligamento parcial dos setores de 138vV e 345kV da subestação por volta das 16h17, e que sua equipe de manutenção foi acionada a identificação de uma explosão em equipamento de pequeno porte.

Dentre os municípios afetados, Italva, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Porciúncula, Aperibé, São Fidélis, Natividade, Varre Sai, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Cardoso Moreira, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra e parte de Campos dos Goytacazes.