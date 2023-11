Seleção Brasileira inicia preparação para partidas das Eliminatórias

A Seleção Brasileira começa hoje, às 15h, na Granja Comary, em Teresópolis, os treinos de preparação para os jogos das Eliminatórias da Copa contra a Colômbia (16) e Argentina (21), respectivamente.

Pela manhã está prevista a apresentação dos atletas convocados e no período da tarde um treino de recuperação. Já amanhã, o treino está previsto para começar às 9h30.

Vini Júnior, Rodrygo e Bruno Guimarães foram os primeiros a chegarem ao CT da Seleção. Aliás, voltar à Granja Comary foi um pedido do próprio técnico Fernando Diniz, que vê no local ótima estrutura para preparação do time.

CORTE

Ontem o goleiro Ederson foi cortado devido a uma lesão no pé esquerdo. Para o seu lugar, Diniz convocou Bento, do Athletico-PR.