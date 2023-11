'Manhattan Connection' voltará ao ar com participação de Danilo Gentili

O Manhattan Connection, um dos primeiros programas de debate político da televisão brasileira, voltará ao ar e terá a participação do humorista Danilo Gentili. A informação foi confirmada pelo Estadão nesta segunda-feira, 13.

A nova versão da atração será exibida no canal especializado em economia BM&C News, que faz parte do pacote de operadoras como Claro e Sky, além de ter transmissão ao vivo no Youtube. Luiz Messici, fundador do canal, chegou a comemorar a novidade nas redes sociais ao lado de Lucas Mendes, criador do programa.

O retorno do Manhattan Connection ocorre já no próximo domingo, 19, a partir das 22h, com uma mescla entre um elenco novo e antigo. Diogo Mainardi e Caio Blinder, já conhecidos pelo público, retornam à apresentação.

Além de Gentili, que apresenta o talk-show The Noite, do SBT, o economista Bruno Corano e a empresária e publicitária Sil Curiati fecham a lista de novos integrantes. Política, economia, comportamento e atualidades serão os principais temas debatidos.

O Manhattan Connection completa 30 anos em 2023. A atração foi criada por Mendes em 1993 e era exibida pelo GNT diretamente de Nova York, nos Estados Unidos. Em 2011, o programa passou a ser exibido no Globonews, onde ficou até ser adquirido pela TV Cultura em 2021.

O tempo na nova casa não durou muito. Cercado por exibições polêmicas, incluindo um bate-boca entre Diogo Mainardi e Fernando Haddad, o programa deixou a TV em setembro do mesmo ano. Em 2022, ele chegou a ser exibido por três meses no canal do Youtube My News, mas estava em pausa desde então.