Suspeito de estuprar moradora de Diadema é preso pela polícia

Um homem foi preso acusado de estuprar uma moradora de Diadema, no último dia 5, na rua Mozart, no Jardim Arco-Íris. Além desse crime, segundo relatos de vítimas, o indivíduo teria importunado sexualmente mais outras duas mulheres na região.

O caso foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) do município. A vítima de violência sexual reconheceu o acusado, e ele teve a prisão temporária decretada, e segue detido à disposição da Justiça, conforme informou a SSP (Secretaria de Segurança de São Paulo).

A polícia verificou que o acusado já possui passagem pelo mesmo crime, porém não informou se ele já cumpriu toda sentença. Segundo informações preliminares, e não confirmadas pela SSP, o suspeito teria se entregado no 2°DP, acompanhado de um advogado.

Outras duas mulheres relataram ter sido assediadas pelo acusado, que atuava próximo às passarelas da Rodovia Imigrantes, do km 16 ao 18, entre os bairros Serraria e Jardim Arco-Íris. As vítimas acreditam que tenha sido o mesmo indivíduo por conta das características físicas, que estão sendo compartilhadas nas redes sociais.

Ao Diário, uma das vítimas, 24 anos, que não será identificada por questão de segurança, contou que foi atacada pelo mesmo homem no dia 31 de outubro, por volta das 7h40, quando estava levando sua filha, 4, para escola.

O suspeito teria passado a mão no seu corpo, e segundo ela, só não tentou mais nada porque “ela gritou por ajuda e como tinham moradores na passarela, ele correu para pista da rodovia”, disse a vítima.

No outro caso, compartilhado nas redes sociais, uma jovem relatou em publicação nas redes sociais que foi atacada pelo mesmo homem, e que conseguiu escapar com ajuda de um pedestre que passava pelo local no momento do crime.

Nenhuma das mulheres registrou queixa sobre as possíveis agressões.