Última Data Fifa do ano para Brasileirão por mais 13 dias

Pela terceira vez este ano, a Data Fifa paralisa o Campeonato Brasileiro devido aos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 16 e 21, respectivamente. Desta vez, a competição ficará paralisada até o próximo dia 25, quando será retomada com a 35ª rodada.

Esse intervalo, porém, vai permitir que os clubes que tem jogos a menos possam concluir a tabela, como é o caso de Botafogo (1), Fortaleza (2), Cruzeiro (2), Vasco (1), São Paulo (1), Fluminense (1), Bragantino (1) e Flamengo (1). Essas equipes farão seus jogos faltantes entre os dias 18 e 23.

Dos jogos que faltam, o mais aguardado é Fortaleza x Botafogo, uma vez que o time carioca, mesmo vivendo uma má fase, pode retomar a liderança da competição em caso de vitória. O Botafogo tem apenas a 18ª campanha do segundo turno, e viu evaporar uma diferença de 13 pontos que havia aberto sobre o segundo colocado. Com a turbulência do Fogão, o Palmeiras acabou assumindo a ponta da tabela.

As outras partidas de destaque que estão atrasadas são Fortaleza x Cruzeiro; e Cruzeiro x Vasco. Mineiros e cariocas lutam desesperadamente contra o rebaixamento e têm nessas partidas a oportunidade de se afastarem do perigo em caso de vitória. Já o Fortaleza, que não flertou até agora com o Z-4, também está com a luz de alerta acesa, já que, após perder o título da Sul-Americana, vem despencando na tabela com uma série de resultados negativos. A única partida mais tranquila e que não envolve grandes interesses é Fluminene x São Paulo, já que os dois tricolores já estão garantidos na Libertadores e não correm riscos no Brasileirão.