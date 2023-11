O menino de Utinga... ...atravessava a ferrovia... ...para estudar na Pereira Barreto. Hoje é líder dos aposentados.

Sr. Isaias é diretor-presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC, com sede no bairro Casa Branca. E é o convidado desta semana do programa Memória na TV.

O pai de Isaias e seu avô participaram da abertura dos primeiros loteamentos do Distrito de Utinga.

No DGABC-TV, Isaias aborda variedade de assuntos, entre os quais:

A origem do terreno onde foi erguida a igreja adventista de Vila Curuçá.

Os tempos da “porteira” da estrada de ferro na estação de Santo André.

O trabalho de menor, com a carteira profissional que garantia meio salário mínimo a quem tinha menos de 14 anos.

O ouvinte de rádio: Isaias Junior, filho de Isaias da Cunha, fez parte da equipe de esportes da Rádio ABC.

O movimento sindical e a importância da organização dos aposentados. “Não fique no bar ou em casa vendo televisão. Participe das associações de aposentados e dos grupos de terceira idade”, proclama Isaias como mensagem final no programa.

Isaias participou de um abraço simbólico, em 1999, que garantiu o término das obras do atual Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

NO AR

A entrevista completa de Isaias Urbano da Cunha está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

FORMAÇÃO. Esta escolinha ficava no espaço do atual Shopping ABC, a célebre Casa Publicadora Brasileira, hoje em Tatuí: em 1948 e 1949 Isaias foi um dos alunos

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 14 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8544

MANCHETE – CPI do Congresso pede investigação de bens no Exterior.

ESPECIAL – Prefeitos do Grande ABC cultivavam hábitos personalíssimos durante seus compromissos diários.

Os repórteres Tuga Martins e Sérgio Simões, com fotos de Luciano Vicioni, Eder Luiz Medeiro e Renato Rodrigues, foram atrás dos sete prefeitos de 30 anos atrás.

Newton Brandão, de Santo André: iniciava o expediente diário em casa, recebendo munícipes e tomando café com queijo.

Walter Demarchi, de São Bernardo, tinha o hábito de engraxar ele mesmo os sapatos.

Antonio Dall’Anese, de São Caetano: só usava gravatas italianas e tinha especial cuidado com o colarinho.

José De Filippi, de Diadema: nos raros momentos de folga, tocava piano. Não ligava muito para a roupa, mas gostava de perfumes.

José Carlos Grecco, de Mauá: chegava a beber duas garrafas de café por dia.

Valdírio Prisco: não atendia ninguém sem antes pentear o cabelo.

José Teixeira, de Rio Grande da Serra: ele mesmo dirigia o Gol 1000 da Prefeitura, dispensando o motorista, e almoçava em restaurante a quilo.

EM 14 DE NOVEMBRO DE...

1758 - Instituída a Irmandade dos Homens Pretos de Santa Ifigênia e São Elesbão na igreja Nossa Senhora do Rosário, em São Paulo.

1928 - Realizado no Cine Carlos Gomes espetáculo em benefício da Sociedade Literária de Santo André.

1938 - Prefeitura de Santo André dá o nome de Dom Duarte Leopoldo e Silva, falecido na véspera, à Rua da Matriz.

1948 – Sociedade Portuguesa de Beneficência, de Santo André inaugura novo pavilhão.

1953 – Industrias Pelosini, de São Bernardo, inauguram o clube dos seus operários: Ipesa. Realizadas partidas de futebol e baile e coroação da rainha no Salão Pelosini. As festividades são filmadas.

1973 – Inaugurado o Centro Esportivo e Recreativo de Vila São José, em São Caetano.

Rita Zincaglia nomeada diretora de Imprensa e Relações Públicas da Prefeitura de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Três municípios paulistas aniversariam em 14 de novembro: Santana de Parnaíba (elevado a município em 1625, quando se separa de São Paulo, Capital), Lorena (1788, emancipado de Guaratinguetá) e Serra Azul (1927, que pertencia a São Simão).

Outros 162 municípios brasileiros fazem aniversário hoje.

HOJE

Dia Nacional da Alfabetização

Dia Mundial de Combate ao Diabetes

Dia do Bandeirante

Santa Veneranda

14 de novembro

Viveu no século II. Mártir. Santa de devolução da poeta Veneranda Nilda Varin (Mauá, 30-11-1938 – 23-6-2022.

Ilustrações: Álbum familiar e Canção Nova