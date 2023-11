Exposição do Núcleo de Inovação Social chega ao Atrium Shopping

Os programas, projetos e ações realizados pelo Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André desde 2017 desembarcam no Atrium Shopping para mais uma exibição da exposição itinerante. Depois de levar 1,3 mil pessoas ao Shopping ABC, a mostra gratuita permanece até 5 de dezembro em mais este centro comercial, que mantém diversas parcerias com a administração andreense.

O prefeito Paulo Serra, a primeira-dama Ana Carolina Serra e a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris, estiveram na última sexta-feira (10) na exposição, que está localizada no Piso 1, em frente à Lojas Pernambucanas, com painéis informativos e outros materiais.

“A ideia é mostrar um pouco dos números de tudo o que foi feito e fazer com que as pessoas conheçam os projetos do Fundo Social e do Núcleo de Inovação Social. Ainda tem muita gente que não tem acesso ao nosso site, não conhece as iniciativas da Escola de Ouro e do NIS, então é uma forma que a gente tem de convidar as pessoas a saberem mais sobre nossas ações”, destacou Ana Claudia de Fabris.

“A exposição do NIS e dos trabalhos do Fundo Social de Solidariedade estão aqui para todo mundo conhecer como funciona. E aproveitando que o Natal está chegando, temos aqui dentro do Atrium Shopping a Loja Solidária. Então contamos com as visitas e também com as doações”, reiterou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

O Fundo Social de Solidariedade de Santo André foi reativado em 2017 e, desde então, colocou em prática programas, projetos e ações em prol da população em situação de vulnerabilidade. Pouco a pouco, entidades assistenciais foram se cadastrando e atualmente são 122 instituições beneficiadas pelas atividades, que auxiliam aproximadamente 50 mil pessoas.

Na exposição, estão apresentadas as ações do Banco de Alimentos e do Santo André Solidária, os programas Moeda Verde, Moeda Pet e Saúde no Prato, os cursos gratuitos da Escola de Ouro Andreense, projetos como o Costurando com Amor e o Mãe Andreense, e os eventos, como a Feira da Fraternidade, o Arraial Solidário e o Natal Solidário.

O Atrium Shopping e a Prefeitura de Santo André são parceiros de longa data. Consequentemente, dentro do empreendimento estão uma Loja Solidária – ponto permanente de recepção de doação para o Fundo Social de Solidariedade –, a Loja da Incubadora de Economia Solidária, o Ecoponto para descarte de eletrônicos, o Centro Médico de Especialidades – que está sendo instalado em área de 1,6 mil m² –, além de espaço para prática e treino de xadrez.

“É um trabalho admirável feito pelo Fundo Social e para o Atrium Shopping é uma grande satisfação poder apoiar as iniciativas, disponibilizar o espaço para que uma parte disso seja realizada também no empreendimento e agora receber essa exposição com o resultado disso tudo”, afirma a coordenadora de marketing do Atrium Shopping, Kalime Matos.

Depois do Atrium Shopping, a exposição do NIS também vai para o Shoppinho (na região central da cidade) e para o Grand Plaza Shopping, que contam igualmente com unidades da Loja Solidária.