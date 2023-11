Após habeas corpus, presidente da Enel poderá ficar em silêncio em CPI

Max Xavier Lins, presidente da Enel em São Paulo, obteve um habeas corpus preventivo, pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), que permite seu silêncio durante depoimento na CPI da Enel marcada para hoje na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Ele será ouvido na condição de testemunha, ou seja, com presença obrigatória, mas poderá não responder às perguntas.

De acordo com a decisão, Max Xavier “concessão de salvo-conduto para ser dispensado de prestar compromisso durante os depoimentos”. O executivo, que dará depoimento nos dias 14 e 16 de novembro, alegou temor que suas declarações pudessem incriminá-lo no futuro.

A CPI investiga possíveis irregularidades e práticas abusivas cometidas pela empresa na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. O colegiado também já criou um site para clientes da empresa apresentarem denúncias sobre problemas no serviço.

No início do mês de novembro, o fornecimento nas sete cidades foi afetado após as fortes chuvas e vendavais registrados. Além disso, conforme mostrou o Diário ontem, com dados do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, de janeiro a outubro, as unidades do Procon na região registraram 732 reclamações contra a empresa, que lidera no número de denúncias em todas as cidades consultadas: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.